Mis a jour : le jeudi 16 janvier 2020 à 12:49

Mot-clefs: aéroport notre-dame-des-landes squat

Lieux: Notre-Dame-des-Landes



Le 17 janvier, comme tous les ans depuis la normalisation et la destruction des cabanes (appelée aussi « victoire »), y'a la fête à la ZAD !

Ça va festoyer dans l'bocage à s'en éclater la bedaine et pour cette occasion, j'ai écrit en cinq sec' une petite bretonnade comme on les aime là-bas, dont vous m'en direz des nouvelles (bon, par les sales temps qui courent, où on doit se serrer les coudes et c'est pas forcément politiquement correcte, mais en même temps il faut rester réalistes, et regarder le futur bien en face, comme si c'était un peu le miroir du passé (et vis-versa), et se préparer aux éventuelles trahisons à venir...)

Bref, ça se chante comme ça vient sur cet air la : tadadadam tadadadam, etc ! C'est beau hein !? Y'a une variante dans l'air sur les refrains, à vous de la trouver... c'est encore plus beau!

Si ça vous inspire, y'a moyen d'en écrire d'autres et de les offrir à nos ancienEs camaradEs de lutte.

Je pense que ça peut leur faire plaisir et leur monter qu'on ne les a pas oublié...

Couplet 1 :

La zad de notre dame des landes, le bobo s'encanail'-e (bis)

Avé' les amis citoyens, ils ont rentré les foins-hein (bis)

Plus d'monde de l'est à nous gêner, on peu enfin s'groifrer-é (bis)

On fait des banquets et on frim', sans remords ni complè-k'se (bis)

Refrain :

Maint'nant qu'on est chez nous y'a qu'nous, qui commandons pousse toi j'suis là

Maint'nant qu'on a la pref comm' pote, on a plus besoin des vielles potes

Couplet 2 :

On a signé, on a gagné, on a r'tourner not' vest'-e (bis)

Pour la victoire on est ruséEs, on a bien joué not' coup-ou (bis)

En laissant casser les cabann', contre le droit d'rester-hé (bis)

Et en trahissant nos aliéEs, qui dansaient pas comm' nous-ou (bis)

Le refrain...

Couplet 3 :

Pour s'faire bien voir des gens d'la ville, on ravitaill' les lutt-e(s) (bis)

On fait d'lentrism' ça on connait, c'est un aire qu'on maitri-ze (bis)

Les gens nous aiment et ils oublient, qu'on trahi pour gagner-hé (bis)

Y'a pas d'autorité sans ça, car c'est l'plus fort qui ga-gne (bis)

Encore ce sacré refrain...

Couplet 4 :

On s'paie des terres avec les sous, qu'on gagne quand on ripaill'-e (bis)

On s'paie des fermes et on s'en fout, on cautionn' c'qui s'mitonn'-e (bis)

Le coté vert d'la métropole, c'est nous qu'on est les peintr-e(s) (bis)

L'département et la région, sont nos meilleurs z'alliés-é (bis)

Et encore ce satané refrain !