Acte 59, Nantes, 28 Décembre

Mis a jour : le dimanche 29 décembre 2019 à 18:41

Mot-clefs: gilets_jaunes réforme_retraites_2019

Lieux:















Le cortège s'est alors élancé dans les rues habituellement bloquées par le dispositif policier, rue de Strasbourg dans un premier temps puis celles du quartier Bouffay. La manifestation, qui a prit de l’ampleur au fur et à mesure de son avancée, a traversé le passage Pomeray avant de prendre la direction de la gare et de faire reculer collectivement la CDI. Stoppé alors aux portes de la gare, le cortège est ensuite reparti vers le centre ville, clappings antifascistes et slogans anticapitalistes jusqu’au « Radison Blue », hôtel bourgeois nantais dont la façade a été taguée et l'entrée vandalisée avant un craquage de fumis, ambiance nouvelle année !

Puis retour vers le centre-ville où la BAC arrête 2 camarades à l'issue d'une altercation devant un bar à la réputation d’accueillir des militants d’extrême droite.

Journée globalement réussie, dispostif surpris et dépassé par la déter du cortège.

La lutte continue, organisons nous !

#MacronDégage

#ForceAuxInterpellés