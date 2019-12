[Paris] Manif Pas de retrait, pas de trêve ! à l’appel des grévistes RATP - SNCF

Mis a jour : le jeudi 26 décembre 2019 à 13:13

Mot-clefs: réforme_retraites_2019

Lieux: paris



Les grévistes de la RATP et de la SNCF appellent à une manifestation ce jeudi 26 décembre au départ de Gare de l’Est.





Semaine noire contre la réforme !

Ni trêve, ni négociation : retrait total !

Nous, grévistes des dépôts, gares et attachements, rejetons en bloc les annonces du gouvernement concernant la réforme des retraites, mais également les propagandes internes à la RATP/SNCF qui ne visent qu’à diviser les travailleurs entre générations. Nous ne ferons aucune trêve à ce gouvernement qui nous a déclaré la guerre ! Notre volonté est claire depuis le début : ni amendable, ni négociable, RETRAIT TOTAL de la réforme, pour l’ensemble des actifs du privé comme du public, mais également pour les générations futures !

Le gouvernement fait mine de ne pas voir la colère sociale, il est temps de durcir le ton ! Nous n’attendrons pas sagement le retour des vacances pour des nouvelles actions, la grève a lieu maintenant, elle est massive à la RATP et à la SNCF, et c’est maintenant qu’il faut l’élargir, la durcir, la généraliser et la coordonner, avec des actions fortes.

Il est temps de prendre nos affaires en main. Il est inconcevable d’attendre comme unique perspective une date trop lointaine du 9 janvier.

Nous proposons une semaine noire :

Lundi 23 décembre, des actions fortes sont d’ores et déjà organisés dans les différents dépôts de bus pour dénoncer la répression policière et montrer la solidarité avec les grévistes. A 10h30, nous appelons à rejoindre le rassemblement à la maison de la RATP à Bercy pour une action marquante, notamment pour dénoncer la répression sur les piquets de grève orchestrée par la direction RATP.

Mardi 24 décembre et Mercredi 25 décembre : Journées noires

Jeudi 26 décembre, l’organisation d’une manifestation commune des grévistes de la RATP et la SNCF, avec l’ensemble des secteurs en grève et personnes qui souhaitent se joindre à cette journée.

Samedi 28 décembre, nous appelons à participer massivement à la manifestation proposée par les organisations syndicales à Paris.

Nous appelons également l’ensemble des régions mobilisées à rejeter la moindre trêve et à se mobiliser toute la semaine prochaine en multipliant les actions.

Nous déplorons l’entêtement de ce gouvernement, rallongeant la gène occasionnée aux usagers dans cette période, mais nous souhaitons remercier les nombreux soutiens, qui comprennent que l’on se bat pour tous et toutes. Nous appelons à continuer cette solidarité morale et financière auprès des salariés mobilisés contre la réforme.

Il est temps de montrer au gouvernement que les grévistes sont déterminés à lutter avec force, face à cette attaque nocive contre le système des retraites.

Pour se coordonner le long de la semaine, nous invitons tous les secteurs en grève à nous réunir à nouveau ce VENDREDI 27/12 à 13h

La grève appartient aux grévistes !