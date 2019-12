[Retraites] Communiqué de l'intersyndicale 44 - 17 décembre 2019

Mis a jour : le mercredi 18 décembre 2019 à 14:24

Mot-clefs: réforme_retraites_2019

Lieux: 44



Les Unions départementales CGT, FO, FSU et Solidaires se félicitent de la puissance de la grève et des manifestations qui, ce 17 décembre, ont réuni à nouveau plusieurs dizaines de milliers de manifestants dans le département.

Si la mobilisation reste forte, il est nécessaire dans la période à venir et face à la surdité chronique du gouvernement de continuer à maintenir la pression, d’amplifier le mouvement d’opposition et de généraliser la grève jusqu’au retrait du projet sur les retraites. Nous devons le rappeler sans cesse : ce projet est un piège et un mensonge, la réforme universelle par points entraînera une baisse des pensions pour l’ensemble des salariés. Le but est avant tout de liquider la sécurité sociale et le code des pensions qui énervent tant les propriétaires de capitaux.

Nos Unions départementales dénoncent la pression intolérable qu’exerce le gouvernement, par le biais d’une campagne médiatique indigne, sur les salariés grévistes, en particulier de la SNCF et de la RATP, qui ont d’ores et déjà décidé de reconduire la grève jusqu’au retrait, y compris pendant les vacances de Noël.

Nos Unions départementales le réaffirment : le gouvernement Macron/Philippe, dont les annonces du 11 décembre dernier ont constitué une véritable provocation, est le seul responsable de la poursuite de la grève.

L’intersyndicale interprofessionnelle CGT, FO, FSU et Solidaires de Loire Atlantique appelle tous et toutes les salarié.es à se réunir dès aujourd’hui sur leurs lieux de travail pour décider de la reconduction de la grève.

Elle les invite, avec les retraité.es, les privé.es d’emploi, les jeunes, les précaires à participer aux actions qui seront organisées, les 18 et 19 décembre dans tout le département.

Elle appelle à participer aux rassemblements et aux manifestations qui seront organisés le jeudi 19 décembre :

à NANTES

– 10h30 : Rassemblement sur le parking des bords de l’Erdre à la Gare Sud avant manifestation

à SAINT-NAZAIRE

– 10h : Rassemblement Alvéole 12 de la Base sous-marine.