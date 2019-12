[Le Mans] les fascistes royalistes sont des homophobes

Mis a jour : le lundi 16 décembre 2019 à 21:36

Mot-clefs: antifascisme

Lieux: le mans snam



Ces fascistes, monarchistes et identitaires ont attaqué en soirées des bars, des groupes et des personnes identifié-e-s ou fantasmé-e-s comme LGBTQ, écologistes, féministes, antifa ou de "Gauche".

Ouest Casual, jeunes identitaires ainsi que la fantomatique «armée vendéenne royaliste» sont les noms de ces groupuscules royalistes / fascistes et homophobes. De nombreux autocollants et affiches de nombres de structures, plus ou moins coquilles vides, ont été décollé après le passage des fascistes.

En cagoules, armées de matraques et de battes de baseball, certain-e-s les ont pris pour des flics mais ils ne sont pas encore couverts et payés par l'état. Alors qu'ils étaient cinquante, seuls cinq militant-e-s de ce commando d’extrême-droite ont interpellé-e-s. Les flics profitant d'affrontements ont fiché des militant-e-s antifascistes, rassemblé.e.s pour une contre-manifestation.