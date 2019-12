Nantes 14 déc. : ne pas laisser de répit

Mis a jour : le dimanche 15 décembre 2019 à 21:18

réforme_retraites_2019

- Le centre commercial Beaulieu perturbé, petit cortège dans le centre-ville -

Un mouvement social victorieux, c'est souvent une montée en puissance. Un tempo rapide. En 1995, en un mois de grève – notamment dans les transports – et de manifestations de plus en plus massives, le gouvernement abandonne son projet de casse de la sécurité sociale. En 2006, en moins de deux mois d'actions quotidiennes et de manifestations très rapprochées, le gouvernement abandonne le CPE. Les trois premières semaines de Gilets Jaunes fin 2018 sont elles aussi décisives : des actions partout et tous les jours, des manifestations insurrectionnelles les samedis. Début décembre, Macron terrifié lâche quelques concessions. Par la suite, le mouvement sera écrasé par la répression et ne retrouvera plus la même puissance.