(Montreuil, 93) Fermeture estivale forcée pour les partenaires des JO !

Mis a jour : le mercredi 7 juillet 2021 à 13:52

Mot-clefs: Ecologie actions directes quartiers populaires jo

Lieux: montreuil



Cette première semaine de juillet a réservé une sacrée surprise aux paysagistes de l'Atelier Georges : des personnes très bien intentionnées ont saboté la serrure de leur rideau de fer et laissé un joli messages derrière elles : " Non aux JO ".

L'été commence mal pour les partenaires des Jeux Olympiques Paris 2024 ! En effet, l'Atelier Georges participe au projet du Village Olympique. Le Village Olympique, c'est ce coin de luxe qui sera amménagé pour les athlètes entre Saint Denis, l'île Saint Denis et Saint Ouen, soit des coins déjà ravagés par la gentrification et l'urbanisation à coups d'expulsions et de bétonisation - mais on peut toujours faire pire ! La construction de ce "Village" donnera un coup d'accélération aux expulsions des personnes qui habitent déjà sur place ou dans les alentours, détruira le peu d'espaces verts du 93, fera emménager des populations plus riches avec leur pseudo "écologie" d'oppresseurs, leurs digicodes et leur mépris de classe.



Il y a mille autres raisons de ne pas vouloir que les projets liés aux JO voient le jour, on en trouve par exemple plein d'autres ici https://saccage2024.wordpress.com/ et là https://attaque.noblogs.org/post/2021/05/26/ile-de-france-les-jo-de-paris-ont-commence/

Alors franchement, l'Atelier Georges , faites-nous plaisir : cet été et les saisons d'après, ne retournez pas travailler !