[Paris - 9,10,11 Juillet] Toujours plus libre !

SOUTIEN !!!!!

Stop à la répression vécue et subie ces dernières années (surveillance, incarcérations, association de malfaiteurs, etc)

Entre la loi de sécurité globale et les récentes lois d’exception comme la loi Silt (état d’urgence terroriste) bientôt renforcée, nous sommes tou.s.tes concerné.es…

Le 8 décembre 2020, neuf personnes libertaires ont été la cible d’une opération politico-policière. Ils ont été perquisitionné.e.s et arrêté.e.s par la DGSI. Après plusieurs jours de garde à vue, deux sont placé.e.s sous contrôle judiciaire et cinq placé.e.s en détention provisoire dans différentes prisons d’Ile de France. Le 23 avril, après 4 mois et demi de détention, deux d’entre eux furent « libérés » Trois sont encore derrière les barreaux, dont un à l’isolement total.

Iels sont accusé.e.s de « participation à une association de malfaiteurs en vue de préparer des actes de terrorisme ayant pour objet la préparation d’un ou plusieurs crimes d’atteintes aux personnes » et de ce fait, sont encore incarcéré.e.s depuis 7 mois sur une simple présomption d’intention au conditionnel… Au vu des conditions sanitaires actuelles, l’incarcération est d’autant plus éprouvante… Sous le choc, un grand nombre de proches ont décidé d’impulser à la création de comités de soutien afin de dénoncer l’usage de l’antiterrorisme à des fins d’épuration politique et de propagande médiatique.

Nous avons décidé d’organiser ce weekend-évènement en soutien aux inculpé.es du 8/12, les caisses permettront d’aider au frais de cantinage en prison et aux proches (frais lié aux parloirs, avocats…)

Nous sommes de tout coeur avec les inculpé.e.s du 8 décembre et leur souhaitons bien du courage.

« C’est arrivé à côté de chez vous »

« Ça peut tou.s.tes nous tomber dessus »

Soyons nombreux.ses et solidaires face à la répression !

Aucun comportement ni propos sexiste, raciste, homophobe, transphobe, ou validiste ne sera toléré.



PROGRAMME :

VENDREDI 9 JUILLET

Au Lycée Autogéré de Paris – 18h-23h

393 av de Vaugirard-Paris 15ème



HOLY HOLSTER (Punk Rock Spaghetti, Paris)

STATELESS (Punk Hardcore, Mantes la Jolie)

JABUL GORBA (Tzigano Ska Punk, Mantes la jolie)

KRAV BOCA (DIY Punk Rap, Toulouse)



Entrée Prix libre

250 personnes, concert en intérieur, merci de respecter les distanciations sociales et le port du masque





SAMEDI 10 JUILLET

Au CRAPO 13h-21h30

14 avenue Salvador Allende à Vitry sur seine (rer D Maison Alfort, rer C Vitry sur seine)



Marché des créateurs (stands sérigraphie, céramique, atelier forge, metal, bijoux…)

Animations (conte pour enfants par L’ENJEU COLLECTIF, l’Impro Erard théâtre, tombola…)

Bouffe, cantine solidaire

Pizzas par Elza

Bar

GROOVY Moles (Blues Rock Groove)

ANOUK MATHIEU (chanson)

LES MUTANTS DE L’ESPACE (Jazz – Fonk Shit – Oriental – Groove)

Entrée Prix libre

Pas de CB, soyez prévoyants!





DIMANCHE 11 JUILLET

Au PYLOS 15h-19h

231 rue Gabriel Péri, Vitry sur Seine (rer C gare Vitry sur seine)



Projection du documentaire « Dima Punk », 62′ de Dominique Caubet, présence de la réalisatrice !! https://www.facebook.com/DimaPunkDoc/

Stands

Gâteaux, buvette

Entrée Prix libre



Merci de respecter les distanciations sociales et le port du masque sur l’ensemble du weekend

