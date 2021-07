Prisons Chiliennes

Mis a jour : le mardi 6 juillet 2021 à 12:13

Mot-clefs: prisons centres de rétention

Lieux: chilie



Fin de la grève de la faim de prisonniers transférés de la prison de Haute Sécurité à Rancagua

Ces derniers jours de juin s'est terminée complètement la grève de la faim que menaient la plupart des prisonniers transférés de la Prison de Haute Sécurité à Rancagua, et qui avaient été placés dans les module 1 (pour les prisonniers de Haute sécurité) et 2 (pour les prisonniers de sécurité maximale).

La mobilisation a permis d'obtenir quelques heures de promenade supplémentaires, de régulariser le régime de détention et l'entrée plus ou moins stable d'un minimum de nourriture, nécessaire pour aider à supporter le régime alimentaire décadent imposé par les entreprises gestionnaires (entreprises qui font du profit sur l'alimentation en prison).

Cependant, une série de bataillas vont continuer à être menées, par exemple pour obtenir qu'il n'y ait plus d'hygiaphone lors des parloirs-avocats ou que cesse la menace de l'utiliser lors des prochaines visites. Tout cela employant le prétexte sanitaire comme moteur répressif.

De même il reste urgent de pouvoir faire rentrer de manière permanente et stable de la nourriture de l'extérieur (en prenant en considération les compagnons véganes et les besoins médicaux), ainsi que de s'occuper d'autres situations liées au régime carcéral.

Aujourd'hui Rancagua sort de la quarantaine la plus stricte, et les parloirs devraient donc reprendre dans la prison.

Pour leur part, les compagnons qui ont participé à cette mobilisation ont bon moral et restent fermes, recevant le soutien des autres anarchistes et subversifs/ves dans différentes taules, Mónica Caballero et Pablo Bahamondes.

Nous appelons toujours à ne pas se relâcher dans la solidarité combative avec les compagnon-ne-s.

L'ISOLEMENT C'EST LA TORTURE ! SOLIDARITÉ AVEC LES PRISONNIERS MOBILISÉS ET EN GRÈVE DE LA FAIM !

À BAS LES MURS DES PRISONS !

Buscandolakalle, bulletin informatif de prisonnier-e-s subversifs/ves et anarchistes dans les prisons chiliennes.

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2021/07/04/finaliza-la-huelga-de-hambre-de-prisioneros-trasladados-desde-la-carcel-de-alta-seguridad-a-rancagua/