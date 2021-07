Mis a jour : le mardi 6 juillet 2021 à 12:08

Mot-clefs: Resistances contrôle social

Lieux:



Appel à actions du 18 juin au 11 juillet, et le vendredi 2 juillet à 21h15 pour la remise des prix (en présence de la Mairie de Toulouse et d’Europolia)





Du 18 juin au 11 juillet aura lieu dans notre quartier de Bonnefoy le festival de photo MAP [ 1 ].Ce festival est financé par la Mairie de Toulouse, et Europolia, la société chargée de l’aménagement du futur quartier d’affaires Grand Matabiau-Quais d’Oc.

La violence des expulsions, des expropriations, la tristesse et la rage de voir notre quartier populaire livré aux riches promoteurs, tout ça doit être caché derrière de belles photos.

Et bien non !

Nous appelons à perturber la bonne tenue de ce festival de la gentrification par tous les moyens possibles et imaginables.

Nous appelons particulièrement à perturber la soirée de projection et de remise des prix qui aura lieu le vendredi 2 juillet de 21h15 à minuit, en présence de la Mairie de Toulouse et d’Europolia, au Jardin Michelet (entrée au croisement de la rue de périole et de la rue des cheminots).)

tract format A4 tract format A5 x2Notes

[1] https://iaata.info/Le-Festival-MAP-Toulouse-la-photo-au-service-du-Grand-Matabiau-4802.html

[1] https://iaata.info/Le-Festival-MAP-Toulouse-la-photo-au-service-du-Grand-Matabiau-4802.html

https://iaata.info/MAP-Toulouse-non-au-festival-de-la-gentrification-4834.html