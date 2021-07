Mis a jour : le dimanche 4 juillet 2021 à 19:19

Mot-clefs: actions directes antifascisme

Lieux:





the punisher

Vendredi soir on a fait une petite trouvaille quartier Motte Rouge à nantes; un pick-up rutillant, noir, vitres teintées énorme et surement très cher. Un détail aattiré notre attention. Le centre de ses jantes étaient à l'effigie de the punisher (tête de mort noire sur fond rouge), sorte d'anti-héros facho par exellence (sa devise est un truc du genre "dieu seul jugera mes ennemis, j'organise la rencontre"), ça faisait froid dans le dos. Y a un flic de S1-herblain qui le porte parfois en mission, et les flics-états-uniens l'ont aussi adopté pour leur mouvement réactionnaire blue-lives-matter.

On a cherché ce qu'on avait sous la main et par chance le purin pour le jardin était déjà bien avancé. On en a prit un bon litre dans le circuit de refroidissement de la bagnole juste pour que ces gens, identifiables par leur plaque BQ-454-JR trempent dans un jus aussi noséabond que leur idole et ses principes. En plus on avait pas eu le temps de fêter l'ACAB's day en décembre dernier, c'est chose faite!

À bas la fRance, ses flics et ses fachos! ACAB