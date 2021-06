Expulsion d'un jardin près de Ronces

Mis a jour : le dimanche 20 juin 2021 à 22:25

Mot-clefs: Répression Resistances contrôle social bouffe / mal précarité exclusion chômage

Lieux: Nantes



Demande urgente de mobilisation/soutien.

Mohamed jardine depuis 23 ans aux Chaupières, un jardin ouvrier du quartier Doulon proche du Jardin des Ronces.ça fait 15 ans qu’il habite Saint Sébastien mais cultive ce jardin, à Nantes.

Le récent changement de direction de l’association des jardins familiaux nantais joue sur le fait qu’il n’habite pas Nantes pour justifier une expulsion. Ils ont gagné un procès. Demain matin ses plans de tomates (40) , haricots, courgettes, poivrons etc... doivent être arrachés..

C'est dès 9h demain matin lundi 21/06 que nous nous donnons rendez vous pour exiger collectivement qu'on lui laisse récolter ce qui le fait manger.



La terre est à toutes et tous...

Merci pour votre mobilisation et pour faire circuler cette info, même si elle nous parvient très tardivement...