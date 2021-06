Quand les zapatistes débarquent en Europe... Les escales/actions du 26 juin au 16 juillet dans l'ouest

Mis a jour : le dimanche 20 juin 2021 à 23:08

Le 16 juillet Les bateaux qui le pourront partiront vers Palos de la Frontera Port de départ des Caravelles de Cristobal Colon/Lieu de naissance de Gonzalo Guerrero 1er résistant espagnol à la colonisation. En Andalousie nous irons à la rencontre des personnes victimes de l'esclavage moderne et faire des liens avec luttes qui s'y mènent…

Arrivée de la flotte naval. Soirée discussion et projection, cantine et bar sans alcool l'Avenir Place Guerrin Brest.

Pour information : jusqu'à présent nous ne savons pas si des membres de la délégation des peuples originaires du Mexique pourront venir naviguer avec nous, mais nous les portons dans nos coeurs et nos esprits jusqu'à ce que la rencontre de nos continents ait lieu…

















Après 500 ans de colonisation du Mexique, les zapatistes – communautés indigènes du Chiapas qui construisent leur autonomie depuis le soulèvement de 1994 – et le Congrès National Indigène – qui rassemble les peuples autochtones en lutte contre leur extermination et contre le saccage capitaliste – ont décidé de traverser l’océan Atlantique.

Cette grande délégation (d'au moins une centaine de personnes) constituée en majorité de femmes, viendra exprimer que les communautés autochtones du Mexique n’ont toujours pas été conquises, mais aussi rencontrer les luttes européennes sur leurs territoires afin de tisser des alliances et partager des convictions et énergies communes : la défense de la vie, l’autonomie politique et le combat contre toutes les formes de domination.

L'une des destinations et des dates clairement évoquées est Madrid, 13 Août 2021, 500 ans jour pour jour après la chute de la capitale de l'Empire aztèque et le début officiel de la colonisation des terres mexicaines, rebaptisées alors “Nouvelle Espagne”.

