Mouvement free: mobilisation générale du 18 au 22 juin

Mis a jour : le jeudi 17 juin 2021 à 10:21

Mot-clefs: culture anti-repression art

Lieux: pays-de-la-loire



Mobilisation générale du 18 au 22 juin.

Nous n'avons pas organisé de 1er mai en raison de la situation sanitaire. Mais désormais, l'été arrive et les taux de contaminations sont en chute libre. Il est grand temps de se retrouver et de faire la fête en dansant.

Malgré cela, la fête de la musique a été une fois de plus interdite. On voudrait nous faire croire que la musique s'écoute assis et que la fête se termine avant la nuit. Future norme d'une société d'ennui constant.

Nous avons été patient.es mais nous ne pouvons plus accepter le sacrifice de la culture et de toute une génération. La fête de la musique est une date symbolique pour son histoire populaire, et pour la fête libre elle est devenue un acte politique de défense du mouvement free comme une culture à part entière, et comme réponse à la répression que nous subissons depuis plus de 30 ans. De plus, nous nous devons d'honorer la mémoire de Steve, assassiné le 21 juin 2019 à Nantes, pour avoir voulu danser.

Pour toutes ces raisons, un appel général à toutes les forces de la fête libre est lancé pour un Teknival des Musiques Interdites du 18 au 22 juin en région PDL.

En hommage à Steve, en soutien aux inculpés de la Maskarade, et en réponse à une répression toujours plus violente (qu'elle soit physique ou judiciaire), dansons ensemble pour porter haut et fier les valeurs que nous défendons : Autogestion, Respect, et accès à la culture pour tous.

Dépoussiérons nos caissons et que les basses résonnent...



Alors faites vous tester, prenez vos masques et vos sacs poubelles, et défendons toutes et tous le droit à la fête.

Tout le monde est bienvenu, seuls les comportements sexistes ou racistes ne seront pas tolérés !