L’anti-terro fantasme (encore) le plateau

Mis a jour : le jeudi 17 juin 2021 à 10:17

Mot-clefs: Répression

Lieux: creuse haute-vienne



6 perquisitions et interpellations ce mardi 15 Juin, dont la directrice de l’école primaire de Gentioux, à 3 semaines de la retraite. RDV le 16 juin dès 9H au comico, 84 av Emile Labussière, 87100 LIMOGES





Avec le renfort de la cellule anti-terroriste de Paris, ce sont 6 perquisitions et interpellations, pour GAV (jusqu’à 96H) qui ont eu lieu ce matin mardi 15 Juin, sur le plateau de Millevaches et autour.

Ces interpellations ont été vécues comme un choc par les habitant.e.s du villages, face aux moyens disproportionnés, la matinée se finissant par des gaz lacrymos.

Les enfants n’ont rien à reprocher à leur maîtresse.

Après plusieurs attaques de l’extrême droite, dont une giflette contre Micron, nous voyons ici une manœuvre politique, à 5 jours des élections régionales, pour brandir la peur de l’ultra-gauche en faveur de l’ultra centre gouvernemental.

Qui terrorise qui ?

Est-ce qu’une dégradation matérielle constitue une acte de terrorisme ?

Est-ce que saboter une antenne polémique et des véhicules d’entreprise, est plus ou moins terroriste que de débarquer cagoulés dans un village pour embarquer l’institutrice ?

« Cinq mois après l’incendie du relais des Cars (Haute-Vienne), l’enquête vient de faire un grand pas en avant avec l’interpellation, mardi 15 juin, en Creuse et en Haute-Vienne, de six personnes qui pourraient aussi être mises en cause dans les incendies criminels qui ont détruit des véhicules appartenant à Enedis, en février 2020, à Limoges. »

Voir toutes les infos « officielles » dans ce magnifique brouillon : https://www.lepopulaire.fr/limoges-87000/actualites/incendies-du-relais-des-cars-et-des-vehicules-d-enedis-a-limoges-six-personnes-interpellees-en-haute-vienne-et-en-creuse_13968274/

RDV dès 9H devant le comico central, 4 av Emile Labussière, 87100 LIMOGES, face à une gav qui peut durer 96H, pour soutenir les interpellé.e.s et décider de la suite.