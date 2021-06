Paris 19 juin - 14h30 : Manifestation nationale pour la libération de Georges Abdallah à Paris

Mis a jour : le mercredi 16 juin 2021 à 21:45

Mot-clefs: Répression / prisons centres de rétention

Lieux: paris







LIBÉRER GEORGES ABDALLAH, NOTRE LUTTE, NOTRE COMBAT !

Manifestons, le 19 juin 2021, pour exiger sa libération !



Georges Abdallah, notre lutte, notre combat ! Sa libération est notre détermination !

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat car du côté de l’opprimé et non de l’oppresseur ! De l’émancipation et de la liberté ! De l’insoumission et de l’insurrection ! De la révolte, de ce droit juste et légitime ! De la colère et de la dignité !

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat pour démasquer les systèmes d’exploitation, de domination -capitaliste, impérialiste, colonialiste- et leur barbarie.

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat pour un soutien indéfectible à la cause palestinienne et à la résistance sous toutes ses formes. Pour l’autodétermination du peuple palestinien ! Pour les Intifadas passées, actuelle et à venir ! Pour la libération des héros résistants captifs des geôles sionistes ! Pour le droit au retour de tous les « réfugiés » ! Contre la Normalisation et toutes les formes de liquidation, de tergiversations, de compromissions et de négociations ! Pour l’affirmation de la loi, dont la validité universelle est encore démontrée aujourd’hui par l’actualité, que seule la résistance peut contrer l’occupant, ses plans et unifier le peuple palestinien sur son projet historique de lutte de libération nationale.

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat, toujours debout aux côtés des masses et des quartiers populaires pour leurs droits et nos acquis.

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat contre les injustices, les violences policières ! La répression et les régimes d’exception !

Georges Abdallah, notre lutte, notre combat résolument internationaliste et radicalement antifasciste car siamo tutti antifascisti !

Georges Abdallah, notre ligne indéfectible de ce qui est progressiste et révolutionnaire et de ce qui ne l’est pas !

Georges Abdallah, notre camarade ! Tes combats sont les nôtres ! Ta libération est notre détermination et notre engagement pour que cette 37ème année de détention que tu affrontes, fort de ta conscience, sans reniement et toujours résistance, soit enfin la dernière de « cette petite éternité qu’est la prison à vie ».

Que mille initiatives solidaires fleurissent partout pour exiger ta libération et pour que soit rappelée au plus haut sommet de l’Etat français cette impérieuse nécessité adressée au ministre de l’intérieur du « il faut qu’il signe ». Et en ce sens, nous lançons un appel à amplifier, coordonner et faire converger, en particulier, notre mobilisation :

du 12 au 19 juin 2021, en France et partout dans le monde, pour une semaine d’actions nationales et internationales pour la libération de Georges Abdallah

le samedi 19 juin 2021, pour la 5ème manifestation nationale et internationale organisée à Paris, à 14h30, afin de faire entendre massivement de la Place des Fêtes à la place de la République notre revendication impérieuse de voir enfin Georges Abdallah, notre camarade, libéré.

Le cheminement vers la libération et la liberté est long, plein d’embûches et de contradictions mais là encore s’il est une affirmation de notre camarade Georges Abdallah que nous faisons nôtre, c’est bien celle de l’impérieuse nécessité de la lutte et de la résistance, dans la diversité de nos expressions et la convergence de nos engagements pour que soit enfin traduite en acte, par le rapport de force établi, sa libération et parce que « c’est ensemble et seulement ensemble que nous vaincrons » pour « la victoire ou la victoire ! ».

ABDALLAH, ABDALLAH, TES CAMARADES SONT LÀ !

GEORGES ABDALLAH EST DE NOS LUTTES, NOUS SOMMES DE SON COMBAT !

LIBERTE POUR GEORGES ABDALLAH l

Paris, le 31 mai 2021

Campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah

Campagne.unitaire.gabdallah@gmail.com

Lien de l’événement Facebook :

https://www.facebook.com/events/469848320788391/?ref=newsfeed ;

https://www.facebook.com/detouteurgence ;

https://www.facebook.com/detouteurgence ;