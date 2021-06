Mis a jour : le mercredi 16 juin 2021 à 00:35

Mot-clefs: Racisme -ismes en tout genres (anarch-fémin…) antifascisme

Lieux: vendée





Benoist Rouaud avec Marion Maréchal Le Pen en 2016.



Lisas Ndong qui fait campagne pour le canton nord de La-Roche-sur-Yon mais sur une plage de la côte...



Benoist Rouaud.



Affiche du binôme dont on n'en voit qu'une sur le terter.



Benoist Rouaud partage le journal nationaliste Présent pour la commémoration de la mort d'un militant nationaliste. L'occasion chaque année de voir un défilé à Paris d'une grande partie des groupuscules de l'extrême-droite radicale.



Benoist Rouaud publie une affiche de propagande du régime de Vichy. A gauche l'original, à l'extrême-droite la publication sur le facebook de Benoist Rouaud.



Benoist Rouaud partage une publication du xénophobe Laurent Obertone.



Benoist Rouaud partage une fake news de Aurélien Verhassel, le leader de Génération identitaire à Lille.



Benoist Rouaud retweete un post puant de Guillaume Bernard (prof' de l'ICES).



Benoist Rouaud entre deux grosses têtes de l'extrême-droite, Emmanuelle Ménard et Nicolas Bay, à La manif pour tous en janvier 2020.



Un soutien explicite à l'antisémite Hervé Ryssen.



Les goûts musicaux de Benoist Rouaud sont merdiques et donc néonazis.



Les pages que suit Benoist Rouaud : nationalistes, groupuscules néofascistes, catho-intégristes, trucs de beaufs, etc...



Les pages que suit Benoist Rouaud : nationalistes, groupuscules néofascistes, catho-intégristes, trucs de beaufs, etc...



Les pages que suit Benoist Rouaud : nationalistes, groupuscules néofascistes, catho-intégristes, trucs de beaufs, etc...



Les pages que suit Benoist Rouaud : nationalistes, groupuscules néofascistes, catho-intégristes, trucs de beaufs, etc...



Les pages que suit Benoist Rouaud : nationalistes, groupuscules néofascistes, catho-intégristes, trucs de beaufs, etc...

Rien ne va au Rassemblement national Vendée !

L'article du dernier numéro du Le Sans Culotte 85 consacré au rififi au sein du RN Vendée confirme bien ce que nous pensions. C'est « Dallas » qui s'y joue depuis l'arrivée du couple Fillet aux manettes de la section vendéenne du parti de Marine Le Pen. Sans divulgâcher la lecture du SC85 (que nous vous conseillons vivement), il est bien agréable de lire que le chef de fil du RN 85, Jean-Patrick Fillet, est bien l'inverse de la bonhomie qu'il aime montrer. En interne c'est du mépris, des insultes, des menaces. Pour ça il suffit de voir comment il parle de son ex-binôme avec qui il y a eu « clash », Marie-Christine Ebran, avec qui pourtant il s'était engagé et avec qui il est malgré tout toujours obligé de partager l'affiche électorale, encore une « belle image » de façade. Ce que l'on retient surtout c'est un pur amateurisme. En un exemple : on lit qu'il a bien du mal à expliquer d'où vient et ce que fait une de ses candidates à la région, Victoria de Vigneral, comme dirait l'autre c'est croquignolesque. Le RN en a fait une spécialité, les candidats doublons. En même temps candidat.e aux départementales et aux régionales. Cruel aveu de faiblesse quand on se prétend premier parti de France. 64% des candidat.es RN en Pays de la Loire se présentent aux élections départementales et régionales, c'est la moyenne nationale, cela monte jusqu'à 81,9% en Bourgogne-Franche-Comté !(1) Être incapable de trouver des candidat.es pour ces élections prouve une grande faiblesse de la réalité militante du parti d'extrême-droite, comparé aux résultats dans les urnes.

Et quand bien même le RN trouve des candidat(e)s, il faut à la commission d'investiture du parti vérifier s'ils rentrent dans les clous de la République.Dans le canton La-Roche-sur-Yon Nord, le Rassemblement national (RN) présente Lilas Ndong et Benoist Rouaud. Lilas Ndong travaille dans l'immobilier à Challans et Benoist Rouaud est consultant dans la sécurité sur Nantes. Les deux n'habitent pas dans le canton, une habitude pour le RN de parachuter ses candidats pour faire croire à une implantation locale en démultipliant ses candidats (1). Preuve en est, Lilas Ndong se présente aussi pour le RN en Loire-Atlantique aux élections régionales. Lilas Ndong est la fille de l'ancien premier ministre (2006-2009) du sulfureux autocratique président du Gabon, Omar Bongo. Son père Jean Eyeghe Ndong racontait volontiers (après s'être opposé au clan Bongo) qu'Omar Bongo envoyait des valises d'argent à des politiciens français dont Jean-Marie Le Pen.(2) C'est donc un peu grâce à l'ancien patron de son père que cette fille de notable Lilas Ndong peut se présenter dans le parti créé par le père raciste de Marine Le Pen. La démultiplication des candidat.es est un moyen au RN -qui a peu de chance de gagner les deux élections- de se montrer partout tout en pouvant franchir les 5%, ce qui lui donnent le droit de se faire rembourser les frais de campagne et c'est nous toutes et tous qui paieront, il est bon de le rappeler. Il est aussi évident que ces élections servent surtout au RN à donner le tempo de l'élection présidentielle, en effet les nationalistes ne parlent que du thème de la sécurité dont ni les départements ni les régions n'ont de pouvoir dessus, pure manipulation encore une fois.

Seul(e) à la campagne.On connaît la photo de propagande qui montre le ou la candidate avec une brosse pleine de colle dans les mains, servant à montrer qu'ils s'investissent dans la campagne, mais ici le RN Vendée est tellement faible en militant.es (il n'existe même plus de section jeunesse depuis plus de 3 ans) que ce sont les candidats eux-mêmes qui collent à chaque fois leurs propres affiches ! On rigole en voyant l'islamophobe Eric Dick, obligé de se présenter à ces élections (canton de St Jean-de-Monts) sous son vrai nom Eric Mauvoisin-Delavaud, ça sonne mieux que la traduction en français de Dick...Il fait véritablement pitié à le voir coller ses propres affiches, tout en réussissant le tour de force de placer dès qu'il le peut le navet -raciste et mensonger- qui lui donne officiellement la profession de réalisateur (de cinéma). Le RN Vendée c'est quoi ? Ses candidats et quelques soutiens, rien de plus. Pire, pour le binôme Lilas Ndong et Benoist Rouaud, eux ils ne font quasi rien du tout ! Enfin surtout un. Au RN c'est madame qui fait la campagne. Benoist Rouaud est tout juste venu faire sa présentation à la presse, trop occupé à Nantes sûrement. Il n'est visiblement qu'un nom qu'il fallait trouver pour réussir à valider la parité dans le binôme, désormais obligatoire aux élections départementales. Mis à part quelques posts sur les réseaux sociaux avec des vidéos ridicules (certaines tournées sur la côte !), Lilas Ndong relaie la propagande habituelle de l'extrême-droite plutôt que de parler de ce qui importe les électeurs du canton où elle se présente. Même pas capable d'aller coller ses affiches ailleurs qu'à La Roche ! Leurs tronches n'ont pas été affichées sur les panneaux électoraux à Mouilleron-le-captif et Dompierre-sur-Yon. Bref, des candidats fantomatiques dont un porte de lourds boulets.Benoist Rouaud est un ancien militaire qui a fêté ses 40 ans en mars dernier. Il s'est présenté par deux fois aux élections municipales de Nantes, en 2016 et en 2020. En 2016 il était le suppléant d' Éléonore Revel. En 2020, Revel aurait voulu inverser les rôles mais la commission d'investiture du RN a refusé par trois fois que Benoist Rouaud soit le candidat à la mairie nantaise (3) pour manque de notoriété (sic). Revel se verra donc obligée d'être la tête de liste, elle se prendra une bonne gifle avec un résultat bien moindre que ses espérances (4,76%). Sûrement que la révélation sur ses soutiens néonazis ne l'ont pas aidée à gagner des voix dans une ville hostile à l'extrême-droite (4). C'est donc avec les soutiens néonazis de Revel -qui lui servent de service d'ordre- que Benoist Rouaud fait des campagnes électorales de losers à Nantes. Un an plus tard, rincé de perdre à Nantes, le voilà qui vient plus au sud montrer sa tronche sur les affiches du RN.C'est en regardant de plus près qui est Benoist Rouaud que l'on comprend à qui l'on a à faire.Les captures d'écrans réalisées sur ses réseaux sociaux attestent qu'il est bien un militant d'extrême-droite radicale aux idées bien puantes.

La recette d'un plat dégueulasse En regardant les posts Facebook et Twitter de Benoist Rouaud on comprend vite qu'il n'est pas très engagé dans sa propre campagne électorale. Par contre il est plutôt actif sur la propagande d'extrême-droite. Les ingrédients principaux ? Des posts anxiogènes, à base de faits divers liés aux immigrés ou aux migrants. Des fake news, dont une d'Aurélien Vérhassel (patron du bar racialiste La citadelle à Lille). Il postera en 2018 une affiche de propagande du régime de Vichy. Un retweete xénophobe du prof' « star » de l'ICES (de l'Action Française) Guillaume Bernard. Mettez-y une grosse pincée de soutien clair et régulier à des groupuscules néofascistes comme Génération identitaire et plus localement aux angevins de l'Alvarium et des tourangeaux Des tours et des lys. Pour pimenter tout ça, des partages de Laurent Obertone (écrivain xénophobe). Il retweete des publications de l'Action française, de Thomas Joly, de Bruno Gollnisch, concernant l'incarcération de l'antisémite Hervé Ryssen, a ce niveau là c'est un cri du cœur. Rajoutez-y une sauce anti-LGBTQ+ de catho-intégristes. Rouaud était présent à Paris le 19 janvier 2020 aux côtés -entre autres- d'Emmanuelle Ménard et Nicolas Bay à la marche organisée par La manif' pour tous. Nous avons regardé ce que Benoist Rouaud suit comme pages Facebook. On peut voir qu'il a de très mauvais goûts musicaux puisqu'il suit le groupe néonazi lyonnais Match retour, les néofascistes Franc-Tireurs Patriotes, les soit disant skinheads apolitique Violence Hexagone des Herbiers ou le « rappeur » nationaliste Kroc blanc. On peut voir aussi qu'il s'abreuve de publications xénophobes de groupuscules fascistes tels que : la Ligue ligérienne, Audace Lyon (ex Bastion Social), Tenesoun (section marseillaise de Génération identitaire), les néonazis de la Cagoule, la page islamophobe Vigilance Halal, les petits bourgeois fachos étudiants à l'ICES de la Cocarde Vendée, les néonazis bretons d'ADSAV, la page du bar raciste de la Citadelle à Lille (5), les anti-républicains du Groupe d'Action Royaliste et tout un tas d'autres pages nationalistes. Benoist Rouaud suit aussi la page Tous ensemble pour esteban (sic). Esteban Morillo étant l'assassin de Clément Méric, condamné début juin à 8 ans de prison ferme. Encore un candidat au RN qui n'a pas vraiment le profil du parfait petit républicain. Le Rassemblement national de Marine Le Pen ne sait décidément toujours pas comment trouver des candidats aux élections sans avoir à piocher dans ses militants anti-républicains, racistes et antisémites (6).

Preuve que rien ne change, le Front national devenu Rassemblement national est toujours raciste, antisémite, violent et anti-républicain.

(1) : https://www.lemonde.fr/.../plus-de-60-des-candidats-du-rn...

(2) : https://www.lepoint.fr/.../un-ex-premier-ministre...

(3) : https://www.mediacites.fr/.../a-nantes-rassemblement.../

(4) : https://nantes.indymedia.org/articles/48985 et https://www.mediacites.fr/.../onrefaitlemeeting-eleonore.../

(5) : Reportage (en deux parties) en infiltration sur ce qu'il se passe dans ce bar racialiste, ses relations avec le FN et les néonazis lillois : https://www.youtube.com/watch?v=Il2GbD4mrrk et https://www.youtube.com/watch?v=_kEgufjqlio

(6) : https://www.francetvinfo.fr/.../elections-regionales-et...