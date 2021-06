Free Palestine - discours lu à la manifestation du 15 mai

Mis a jour : le mardi 15 juin 2021 à 12:56

Pour nous descendant.e.x.s de colonisé.e.x.s, militant.e.x.s décoloniaux et antiracistes révolutionnaires, la résistance Palestinienne a toujours été une boussole, un phare, une lumière dans la nuit de nos luttes. Nous avons grandi avec les récits de ces hommes et de ces femmes prêtes à tout sacrifier pour la liberté.

Nous nous inscrivons dans un processus d’internationalisme et de libération globale des colonisé.e.x.s. Nous soutenons les luttes d’émancipation et de libération des peuples opprimés au Kurdistan, en Colombie, en Palestine, en RDC, et partout sur terre.

Cette solidarité internationale est une stratégie de survie et de libération contre l’oppresseur, partout. Financé et soutenu par les états-Unis et l’occident, israël soutient en retour les pires régimes comme celui d’Ivan Duque qui mutile, tue et fait disparaitre aujourd’hui en Colombie avec des armes israéliennes.

Tant que nos camarades, partout sur Terre, ne seront pas libres, nous ne le serons pas.

Ce qui se joue aujourd’hui à Gaza, à Jérusalem et dans les territoires occupés n’est pas un conflit. C’est une tentative coloniale de nettoyage ethnique, de génocide. Les Palestiniens et les Palestiniennes se soulèvent. Et nous, nous entendons leur appel.

Nous voyons que les masques ne cessent de tomber sur la réalité du projet sioniste, que nous sommes de plus en plus à soutenir la lutte palestinienne. Sur les réseaux sociaux la parole se diffuse malgré les censures. Nous devons continuer à parler de la Palestine et des héro.ine.s qui la défendent.

Nous vous invitons tou.te.x.s à suivre les campagnes de Boycott Désinvestissement et Sanction. Parce que ça marche. Parce qu’ils ont peur de ça, ces fascistes sionistes. Nous vous invitons aussi à parler de ces initiatives autour de vous, à vos ami.e.x.s, à vos collègues, à vos familles.

Dans les médias et chez les libéraux, on demande aux palestiniens et palestiniennes de résister pacifiquement à près d’un siècle de colonisation, de génocide, de nettoyage ethnique et de déplacement forcé. Chaque peuple a le droit à l’autodétermination et à la lutte contre l’envahisseur.

La Palestine resistera par tous les moyens possibles à l’organisation criminelle et terroriste qu’est israël. On demande à la Palestine de la résistance passive, en courbant l’échine. Mais avez vous déjà vu un processus de décolonisation qui s’est fait dans la non-violence ?

La mobilisation internationale du 15 mai 2021, appelée par les palestiniens et palestiniennes en lutte, restera gravée dans l’histoire. Partout les rues se sont drapées des couleurs palestiniennes et ont chanté en solidarité.

Le processus de décolonisation est en marche et aujourd’hui, en nous retrouvant là, nous y participons activement. Ensemble mettons fin à l’apartheid et à la colonisation.

From the river to the sea

El pueblo unido jamás será vencido

P.S.

Ce discours a initialement été publié sur :

https://outragecollectif.noblogs.org/post/2021/06/08/free-palestine-discours-lu-a-la-manifestation-du-15-mai/