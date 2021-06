Lettre contre l’apartheid: en soutien de la lutte palestinienne pour la décolonisation

Mis a jour : le mardi 8 juin 2021 à 12:30

« Il faut que l’apartheid soit démantelé. Nul·le d’entre nous n’est libre, tant que nous ne sommes pas tou·te·s libres. » Pour se dresser contre l’occupation israélienne cautionnée par la complicité internationale, un très large ensemble de personnalités palestiniennes et leurs soutiens israéliens, tel Eyal Weizman ou Arielle Azoulay, et internationaux – Ta-Nehisi Coates, Viggo Mortensen, Angela Davis, Naomi Klein… – exhortent à « faire preuve de courage » et à soutenir au mieux la lutte pour la décolonisation : « il en va de notre responsabilité collective de réparer ce mal. »





Depuis le début du mois de mai, des Palestinien·ne·s sont attaqué·e·s et tué·e·s en toute impunité par des soldat·e·s et des civils israélien·ne·s armé·e·s qui sillonnent les rues de Jérusalem, Lydda, Haïfa, Jaffa et d’autres villes d’Israël en scandant « Mort aux Arabes ». Plusieurs Palestinien·e·s, vulnérables et sans arme, ont été lynché·e·s au cours des dernières semaines. Des familles du quartier de Cheikh Jarrah à Jérusalem ont été expulsées de chez elles et déplacées de force. Ces actes violents — meurtre, intimidation et expropriation — sont commis sous la protection, voire avec la bénédiction du gouvernement israélien et de sa police.

En mai, le gouvernement israélien a commis un massacre à Gaza, bombardant indifféremment et sans relâche les Palestinien·ne·s dans leur maison, leurs bureaux, leurs hôpitaux et leurs rues. Le bombardement de Gaza fait partie d’une stratégie délibérée et récurrente : des familles entières sont décimées et les infrastructures locales détruites, aggravant des conditions déjà invivables dans l’un des espaces les plus densément peuplés de la planète, malgré le cessez-le-feu. Gaza n’est pas un pays à part. Nous sommes un seul peuple, séparé de force par l’architecture de l’État israélien.

Il est faux et trompeur de présenter cette situation comme une guerre entre deux parties égales. Israël est la puissance colonisatrice. La Palestine est colonisée. Il ne s’agit pas d’un conflit, mais bien d’un apartheid.

Face au danger mortel encouru ces dernières semaines, les Palestinien·ne·s s’unissent à nouveau. En Palestine et dans le monde entier, des citoyen·ne·s descendent dans les rues, s’organisent sur les réseaux sociaux, défendent leur maison, se protègent mutuellement et exigent la fin du nettoyage ethnique, de l’apartheid, de la discrimination et de l’expropriation. Nos communautés ont été systématiquement et brutalement fragmentées et effacées depuis la Nakba, le début de la colonisation israélienne en 1948, mais ce récent rassemblement nous donne courage et confiance. Ces sentiments sont essentiels pour porter la rage et le chagrin que nous ressentons ces deux dernières semaines. Naît en nous, en dépit de ces années de déshumanisation, un véritable espoir.

Le monde commence enfin à nommer le système israélien par son nom. Au début de cette année, l’organisation israélienne de défense des droits humains https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid" href="https://www.btselem.org/publications/fulltext/202101_this_is_apartheid">B’Tselem a suivi l’exemple donné par des décennies de travail intellectuel et légal palestiniens en réitérant qu’il n’y a pas de séparation entre l’État israélien et l’occupation militaire : les deux forment un seul système d’apartheid. Human Rights Watch, à son tour, a publié https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution" href="https://www.hrw.org/report/2021/04/27/threshold-crossed/israeli-authorities-and-crimes-apartheid-and-persecution">un rapport détaillé accusant Israël de « crimes contre l’humanité d’apartheid et de persécution. »

Nous, soussigné·e·s artistes, écrivain·e·s et créateur·ice·s palestinien·ne·s, et nos allié·e·s du monde de la culture nommé·e·s ci-dessous, nous vous demandons de nous rejoindre. Faites que ce moment ne soit pas vain. Si les voix palestiniennes sont à nouveau réduites au silence, il faudra peut-être attendre des générations pour qu’un autre espoir de liberté et de justice se présente. Nous vous demandons de nous rejoindre maintenant, à ce moment critique, et de manifester votre soutien public à la libération de la Palestine.

Nous exigeons l’arrêt immédiat et inconditionnel de la violence israélienne contre les Palestinien·ne·s. Nous appelons à la fin du soutien apporté par les puissances mondiales à Israël et à son armée ; en particulier par les États-Unis, qui fournissent au pays une aide financière, à hauteur de 3,8 milliards de dollars par an, sans conditions. Nous demandons à tou·te·s d’aider, dans la mesure où il leur est possible, à démanteler ce système d’apartheid. Nous demandons à tous les gouvernements qui permettent ce crime contre l’humanité de mettre en place des sanctions, de mobiliser les instances internationales de responsabilité, et de mettre un terme à leurs relations commerciales et économiques. Nous appelons les activistes et citoyen·ne·s, et tout particulièrement nos pairs dans les arts, à encourager dans la mesure du possible leurs institutions et leurs localités, à soutenir au mieux la lutte palestinienne pour la décolonisation. L’apartheid israélien est soutenu par la complicité internationale. Il en va de notre responsabilité collective de réparer ce mal.

Nous avons constaté que les gouvernements en Europe et au-delà ont mis en place des politiques de censure, et encouragé une culture de l’autocensure concernant la solidarité avec les Palestinien·ne·s. Or, il est cynique de confondre toute critique légitime de l’État d’Israël et de ses politiques envers les Palestinien·ne·s avec de l’antisémitisme. Le racisme, dont l’antisémitisme et toutes les formes de haine, nous sont odieux et ne sont pas les bienvenus dans notre lutte. Il est temps de s’opposer à ces tactiques de silenciation et de les surmonter. Des millions de personnes à travers le monde voient dans les Palestinien·ne·s un microcosme de leur propre oppression et de leurs espoirs, et des alliés tels que Black Lives Matter et Jewish Voice for Peace, ainsi que des militant·e·s des droits des peuples autochtones, des féministes et des mouvements queer, parmi beaucoup d’autres, expriment de plus en plus leur soutien.

Nous vous demandons de faire preuve de courage. Nous ne savons que trop bien, par expérience personnelle, combien il peut être difficile de se dresser contre cette injustice persistante.

Il faut que l’apartheid soit démantelé. Nul·le d’entre nous n’est libre, tant que nous ne sommes pas tou·te·s libres.

Voir la liste des signataires :

