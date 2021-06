Mis a jour : le mardi 8 juin 2021 à 12:34

Mot-clefs: Répression

Lieux:



Dernière minute: des prisonniers subversifs et anarchistes transférés de la prison de Haute Sécurité à la taule/entreprise de Rancagua.

Aujourd'hui samedi 5 juin dans l'après-midi, les prisonniers anarchistes et subversifs Marcelo Villarroel, Juan Aliste, Joaquín García et Juan Flores ont été transférés de la ville de

Santiago à Rancagua, de la prison de Haute Sécurité jusqu'à la taule sous concession de la ville susmentionnée.

En octobre 2019, avant la révolte, l'administration Pénitentiaire était en train de préparer la fermeture de l'Unité spéciale de Haute Sécurité (UEAS) composée de la Section de Sécurité Maximale, la prison de Haute Sécurité et la prison pour riches CapitánYaber, afin de la restructurer. La révolte puis la pandémie ont retardé ces mesures jusqu'à ce qu'elles soient finalement exécutées aujourd'hui.

Les intentions des puissants sont de refonder le régime punitif à l'origine de la création de ce centre d'extermination, il y a déjà 27 ans,en février 1994, destiné à châtier les subversifs qui combattaient latransition démocratique.

Aujourd'hui, les puissants comptent bien renforcer et perfectionner le régime punitif et les mesures restrictives de cecentre d'extermination. Pour l'heure, le C.A.S a été complètement vidé, les compagnons ont été transférés à Rancagua, où nous savons qu'ils sont bien arrivés et qu'ils sont se incarcérés tous ensemble dans un module de sécurité maximale.

Au moment d‘écrire ce texte, nous n'avons pas d'information sur le compagnon Francisco Solar, jusqu'à présent séquestré dans la section de sécurité ma ximale de l'U.E.A.S.

Face aux nouveaux obstacles et aux exigences de ces temps, nous appelons à consolider toutes les initiatives solidaires et anti-carcérales déjà mises en place pour donner forme à une infrastructure solidaire avec les compagnons transférés et aux combats à venir contre refondation du régime punitif.

"Se sera une bataille qui prendra du temps car la prétention manifeste du pouvoir est d'approfondir notre châtiment et notre isolement, pour ainsi réaliser la vengeance comme coup de semonce et comme exemple pour quiconque ose se rebeller"-

Des prisonnier-e-s subversifs/ves et anarchistes, Octobre 2019, face au transfert imminent et à la fermeture du C.A.S.

Recomposons et renforçons les réseaux de solidarité avec les prisonnnier-e-s subversifs/ves et anarchistes !

Fin des modifications du Décret-Loi 321 !

Contre les condamnations à perpétuité : libération de Marcelo Villarroel !

Tant que la misère existera, il y aura de la rébellion !

Mort à l'État et vive l'anarchie !

Buscandolakalle, bulletin informatif de prisonnier-e-s subversifs/ves et anarchistes en

lutte dans les prisons chiliennes.

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2021/06/06/ultima-hora-trasladan-a-prisioneros-subversivos-y-anarquistas-desde-la-carcel-de-alta-seguridad-a-la-carcel-empresa-de-rancagua/