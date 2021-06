Tchad-Rafale en Égypte- Napoléon

Mis a jour : le dimanche 6 juin 2021 à 14:12

En préambule : je ne citerai pas de nom dans cet article, non pas parce que j’ai peur de quoi ce soit, mais je n’ai pas envie d’une part que les moteurs de recherches citent ses noms qui le sont à mon goût déjà trop cités, alors qu’ils ne le méritent pas. Et aussi je n’ai pas envie de salir mon clavier en tapant ces noms.

Monsieur Ma est vraiment un menteur un usurpateur. Il se prétend garant de la démocratie, du respect des droits de l’homme, du respect des libertés et sans se cacher il fait tout le contraire. Le fameux ‘’ en même temps’’.

On l’a vu au Tchad à l’enterrement d’un dictateur qui dirigeait le pays sans partage et avec une poigne de fer et le soutien de la Francafrique. D’ailleurs il était le seul européen à avoir fait le déplacement.

Ce n’est pas fini !





Dernièrement Monsieur Ma., permet la vente de 30 avions militaires Rafale, à L’Égypte, pays bien évidemment connu pour son respect des droits de l’homme est dirigé par un dictateur très sensible, à la liberté de pensée, et où il n’y aucun opposant politique en prison ou l’on ne les torture pas.

Des personnes sur les réseaux sociaux se réjouissant même de ce succès commercial parce que c’était bon pour l’emploi. Sauf qu’au bout des armes, se trouve la mort, de civils bien souvent.

Ce n’est pas fini !

Monsieur Ma exemple même du "démocrate intègre", à tenu contre vent et marée célébrer, mais ne pas commémorer comme les médias ont répétés, perroquets du pouvoir ; les 200 ans de la Mort de Nabot Léon Empereur autoproclamé après un putsch. Et qui a fini sa vie entachée de sang, de destruction, comme un raté sur ilot. Après plusieurs centaines de milliers de morts et le rétablissement de l’esclavage.

Ma foi c’est une vielle habitude présidentielle de se prétendre "démocrate", défendeur des droits humains et sans se cacher afficher des comportements en désaccord total avec ces "valeurs".

Je citerai Monsieur Sa, qui invita un dictateur à installé sa tente dans les jardins élyséens, et qui ce faisant quelques années plus tard fut un des acteurs principaux de la chute et la mort de son copain.

Je citerai aussi Monsieur Mi qui avaient dans ces cercles d’amis anciens collaborateurs du gouvernement du Maréchal Pé, dont ce Monsieur Mi fut un temps séduit par cette politique avant de retourner sa veste quand il a compris que l’avenir du monde vichyste était en train d’être plus qu’incertain. Puis quelques années plus tard; pour afficher, une image plus propre négocia un échange d’armes contre un ancien Nazi tristement célèbre à Lyon.

Je citerai Monsieur Gi aujourd’hui décédé, et ses amitiés avec un empereur africain qui avait de beaux diamants et organisait des safaris pour tuer des éléphants (espèce protégée).

En conclusion. Nous prendrait-on pour des imbéciles ? Je n’ai que mépris pour ces personnages, qui mentent, qui sont malhonnêtes et qui représentent la saleté de la saleté politique et qui pour leurs agissements leurs actes, sont indirectement liés à des dictatures, qui emprisonnent, torturent, tuent, font la guerre et tout ceci au détriment de l’humanité.