Solidarité avec le peuple Irakien / Save the Iraki People

Mis a jour : le mercredi 26 mai 2021 à 14:44

Mot-clefs: Répression Resistances antifascisme

Lieux:



Une fois de plus, une fois de trop l’État Irakien et ses supplétifs des milices pro Iran tirent sur leur propre peuple. Aujourd’hui 25 Mai 2021 à Bagdad avait lieu une immense manifestation contre la corruption du régime. Ce même régime qui réprime avec une violence inouïe toutes les formes de contestations sociales et politiques qui ont éclaté dans le pays, depuis le mouvement du 25 Octobre 2019 dernier.

Cette nouvelle manifestation d’où les gens sont venus à Bagdad en voiture et en bus de toutes les grande villes et provinces d’Irak, demandait essentiellement la fin de l’impunité pour les donneurs d’ordres (de la sphère politique et des milices à leurs ordres), responsables des centaines d’assassinats ciblés, d’enlèvements extra judiciaires, de disparitions, de tortures commis contre des activistes, des militant Es défenseurs des droits civils et humains, des journalistes indépendants, et des manifestants Irakiens, survenus depuis les soulèvements populaires d’Octobre 2019 .

Visiblement cette nouvelle vague de protestations, était encore trop pour le méprisable nouveau premier ministre Irakien Moustafa al-Kazimi, puisque celui ci en bonne marionnette, potiche et baudruche à la botte et à la solde du régime Iranien a donné l’ordre en fin d’après midi, à sa police anti émeute épaulées par des supplétifs et nervis des milices pro Iran, de charger et faire tirer sur la foule, Vers dix sept heures (heure locale de Bagdad) y avait au moins deux morts et des centaines de blessés, encore en ce moment même au cours de cette soirée, dans plusieurs quartiers de la ville, des groupes miliciens masqués juchés sur des 4x4 traquent, tabassent et tirent à balles réelles sur des manifestants isolées.

Nous vous prévenons de suite les images diffusées sur les # hashtags ci dessous, par nos camarades opposantes et opposants, sœurs, frères et amis d’Irak, sont particulièrement dures et difficile à supporter

https://twitter.com/hashtag/end_impunity?src=hashtag_click&f=live

https://twitter.com/hashtag/save_the_Iraqi_people?src=hashtag_click&f=live

https://twitter.com/hashtag/iraqiprotest?src=hashtag_click&f=live

https://twitter.com/hashtag/save_the_Iraqi_people?src=hashtag_click&f=live

SOLIDARITE AVEC LA LUTTE DU PEUPLE IRAKIEN !!!

LE PEUPLE IRAKIEN VEUT LA CHUTE DU REGIME !!!

AL KAZIMI ASSASSIN – TEHERAN ET KHAMENEI COMPLICES !!!

MILICES DE TUEURS PRO IRAN HORS D’IRAK !!!

Des Antifascistes solidaires de la lutte du peuple Irakien...