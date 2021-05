Douceurs angevines

Mis a jour : le mardi 25 mai 2021 à 11:18

Mot-clefs: antifascisme

Lieux: Angers







La recension non-exhaustive de leurs crapuleries : https://douceursangevines.noblogs.org

À partir du 8 avril 2021, nous avons décidé de ressortir chaque jour une des nombreuses exactions commises par l’extrême-droite angevine, et ce jusqu’à ce que l’on ait rattrapé notre retard. Nous continuerons ensuite à utiliser ce support afin de rajouter au fur et à mesure un maximum de leurs nouvelles casseroles (parce que ne soyons pas dupes, tant qu’ils seront laissés aussi tranquilles de la part des institutions politico-judiciaires, et cela semble malheureusement parti pour durer, la liste continuera de s’etoffer).

Ce recensement n’est en rien exhaustif, nous ne publions que ce nous avons pu documenter avec un ou plusieurs liens/photos/témoignages. Malheureusement, toutes leurs victimes ne disposent pas forcément de la visibilité suffisante pour faire sortir leurs histoires, ni de l’énergie nécessaire pour cela. Cette initiative ne regroupera donc qu’une partie des agressions et dégradations dans lesquelles les fascistes angevins se sont illustrés.

Vous remarquerez une nette augmentation de la fréquence des agressions et des attaques depuis l’ouverture de l’Alvarium (le local fasciste Angevin actuellement situé rue du cornet) en janvier 2018. Et pour cause, en plus d’avoir dorénavant un point de chute pour s’organiser et recruter quelques adolescents en manque d’adrénaline, beaucoup de leurs récentes exactions ont eu lieu en marge de soirées qui y étaient organisées.

N’hésitez donc pas à faire circuler tout ça, afin que chacun-e ait connaissance de ce qu’implique l’existence d’un local fasciste dans sa ville, et que nous puissions collectivement prendre les mesures nécessaires pour l’empêcher.

#fermonslalvarium

______

#DouceursAngevines épisode 24 - 21/05/2021

1/6 Tabassage par quinze néo-nazis de l'#Alvarium de cinq passants qui collaient un stickers à #Angers. Deux hospitalisations suite au savatage des victimes au sol. https://www.liberation.fr/politique/angers-tabasses-par-des-militants-dextreme-droite-pour-un-autocollant-20210523_SEMMCMTD5FAIZKJTJZX373UE2I/



2/6 L'agression a été revendiquée et assumée sur leur compte twitter, ainsi que dans la presse par leur chef. Ils affirment ne craindre "ni la prison, ni les attaques"

3/6 Pour la prison, il est difficile de leur donner tort. Personne ne craindrait la prison avec des avocats qui coutent plus cher qu'un loyer, et quand bien même leur cantinage de grands bourgeois leur garantirait bien plus de confort qu'aux autres détenus.

4/6 Concernant les attaques, il est également vrai qu'un autocollant sur un volet semble beaucoup moins violent et plus facile à encaisser que le cambriolage dans lequel s'étaient déjà illustrés des nazis de l'#Alvarium récemment.

5/6 Pour ceux qui viendraient pleurer sur le choix des termes "fascistes" et "nazis" pour désigner l'#Alvarium, il suffit de trois minutes pour tomber sur l'auto-collant d'un média ouvertement fasciste, visible depuis une photo postée sur instagram par le chef de ces nazis.

6/6 Une bonne fois pour toutes, #fermonslalvarium et empêchons toute réinstallation fasciste dans les rues d'#Angers, avant que la liste de leurs exactions et de leurs victimes ne continue de s'allonger.