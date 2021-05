Trois brochures sur la Commune de Paris de 1871

Mis a jour : le dimanche 23 mai 2021 à 13:30

Il y a 150 ans, le 18 mars 1871, l'insurrection de la Commune de Paris etait déclenchée. Du dimanche 21 au dimanche 28 mai 1871, la répression par le gouvernement de Versailles marque l'épisode final de la Commune de Paris sous le nom de "Semaine sanglante", lors de laquelle la Commune est écrasée et ses membres exécutés en masse. Mais comme on peut le lire dans "La critique situationniste": « la première grande "défaite" de la révolution prolétarienne qu'est la Commune de Paris en 1871 est du point de vue de la praxis révolutionnaire, sa première grande "victoire" car pour la première fois les classes opprimées ont prouvé qu'elles pouvaient renverser le pouvoir établi et vivre librement, sans dirigeants, sans gouvernement ».

Nous profitons de cet anniversaire pour présenter trois brochures consacrées à la Commune de Paris de 1871:

Des anarchistes et de la Commune de Paris

Joël Delhom / mars 1996 / Mis en ligne le 21 mai 2021

« Tout de suite après les faits, les libertaires se sont employés à définir ce qui distinguait une véritable révolution anarchiste du communalisme, leurs critiques tournant autour de deux axes : l'un politique, suppression du pouvoir ; l'autre social, abolition de la propriété. Malgré ce point commun, on a pu constater qu'il n'y avait pas d'interprétation monolithique de la Commune, et encore moins de sacralisation, mais bien des appréciations différentes, dont la sévérité augmentait avec le temps. En somme, ni mythification, ni mystification de l'Histoire ; simplement liberté d'analyse. »

Que pensaient de la Commune de Paris les anarchistes de la fin du XIXe siècle et d'après ? Dans cette brochure, sont cités, entre autres, les points de vue de Mikhail Bakounine, James Guillaume, Arthur Arnould, Gustave Lefrançais, Louise Michel, Elisée Reclus, Piotr Kropotkine et Jean Grave.

Sur la Commune

Attila Kotànyi, Guy Debord, Raoul Vaneigem / 18 mars 1962 / Mis en ligne le 7 juin 2003

L'Internationale situationniste revient sur les échecs et les réussites de la Commune de Paris de 1871.

La Commune de Paris

Piotr Kropotkine / mars 1881 / Mis en ligne le 9 septembre 2006

Pierre Kropotkine revient dix ans après sur les événements de la Commune de Paris afin de tirer les enseignements de ses réussites et de ses échecs.

Quatre autres textes de Kropotkine sont disponibles sur infokiosques.net, tous réunis ici.

- Les droits politiques (1882)

- L'organisation de la vindicte appelée Justice (1901)

- Le Principe Anarchiste (1913)

- L'esprit de révolte (1914)

