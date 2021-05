Nouveau site web : Centre de documentation sur la contre-surveillance

Mis a jour : le dimanche 23 mai 2021 à 13:33

Mot-clefs: anti-repression

Lieux:



https://csrc.link/fr

Le CSRC fournit une base de données de ressources sur le thème de la contre-surveillance, en mettant l’accent sur la surveillance ciblée contre les personnes qui ont des choses à cacher. Nous voulons aider les anarchistes et les militant.e.s anti-oppression à acquérir une compréhension pratique des menaces de surveillance auxquelles ielles peuvent être confronté.e.s dans leurs luttes et dans leurs vies. On préfère les ressources rédigées par des militant.e.s et compréhensibles sans connaissances techniques préalables.

Liste des sujets :