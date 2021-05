Frontière franco-italienne : semaine de résistance et gaz lacrymogène

Mis a jour : le mardi 18 mai 2021 à 14:03

Mot-clefs: immigration sans-papieres frontieres

Lieux: montgenèvre















La route Clavières-Montgenèvre est l'un des axes les plus fréquentés par celles et ceux qui tentent la traversée des Alpes, le plus souvent à pied. L'hiver quand les températures deviennent glaciales et que les chutes de neige sont abondantes, cette route est particulièrement meurtrière. Chassé.e.s et traqué.e.s par la police, les exilé.e.s sont dans l'obligation de quitter la route goudronnée pour échapper aux patrouilles de flics, souvent au péril de leurs vies. La solidarité dans la région y est forte. La répression policière et judiciaire l'est tout autant.



Une nouvelle randonnée résistante dans le cadre de la campagne de solidarité "passa montagna" était organisée samedi 15 mai au départ du camping « Sconfiniamo la frontiera », littéralement "déconfinons la frontière" en français. C'est sous un ciel gris particulièrement chargé que le cortège est parti en direction de Montgenèvre. Comme les années précédente, c'est sans surprise que la marche a été réprimée par les forces de l'ordre.



Rapidement les gendarmes en tenue anti-émeute se sont positionnés pour empêcher le passage des manifestant.e.s et protéger le terrain golf qui appartient à la sociéte Lavazza et la municipalité de Montgenèvre. Terrain qui est le lieu d'une mise en scène obscène, puisqu'il est, la nuit, le théâtre des chasses à l'homme de la police aux frontières mais aussi l'endroit où la bourgeoisie transalpine vient s'avilir le jour.



Après un court blocage de la N94, route nationale ouverte à la traversée de marchandises mais interdit aux personnes qui n'ont pas les "bons papiers", les participant.e.s ont repris les chemins en direction des bois, là où se perpétuent toutes les violences à l'encontre des migrant.e.s.



Intimidation immédiate de l'escadron de GM qui a fait usage de gaz lacrymogène sans décourager, les manifestant.es sur place qui ont résisté aux multiples agressions policières durant toute l'après-midi.



Très mal à l'aise et peu habitués aux terrains pentus et aux sentiers escarpés, les cyborgs de la gendarmerie nationale ont offert un spectacle clownesque. Glissades à répétition, matraques perdues dans les prés et tirs de grenades lacrymogène à leurs pieds ont rendu les camarades hilares.



Le rassemblement de résistance à Clavières continue jusqu’au mercredi 19 Mai. Les collectifs présents sur place vous invitent vivement à les rejoindre. "Nous continuions et continuerons à traverser et lutter contre toutes les frontières !"

Récit et Photos : https://www.passamontagna.info/?p=2124&lang=fr