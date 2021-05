St Nazaire : portes ouvertes des Maisons d'Hébergement Solidaire - réussite totale

Mis a jour : le lundi 17 mai 2021 à 14:38

Mot-clefs: précarité squat logement exclusion chômage

Lieux: Saint-Nazaire



PORTES OUVERTES DES MHS = RÉUSSITE TOTALE

Hier fut une très belle journée pour les portes ouvertes des Maisons d'hébergement solidaire (ou MHS). Nous avons accueilli plus de monde que nous ne l'aurions imaginé ! Les visites n'ont pas arrêté de la journée et c'est environ 150/200 personnes qui sont venues découvrir ou revoir les Maisons maintenant que les travaux sont terminés.

Merci à toutes les personnes qui en venant nous ont apportées soutien, générosité et un bon lot d'énergie pour continuer la lutte ! Nous nous battrons jusqu'au bout pour garder ces Maisons, quoi que dise la mairie de Saint-Nazaire, avec à nos côtés un soutien populaire grandissant.

Continuez à venir dans ces Maisons qui vous sont ouvertes, venez les faire vivre, y proposer des activités et vous les appropriez !

A bientôt !