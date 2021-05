Mis a jour : le dimanche 16 mai 2021 à 19:26

Mot-clefs: Racisme Répression Resistances contrôle social -ismes en tout genres (anarch-fémin…)

Comment construire un mouvement large contre l’islamophobie ? La réponse n’est pas si simple, même si nous pouvons avoir quelques pistes. Malgré tout, il faut commencer là où nous sommes et ne pas attendre que des manifestations massives aient lieu pour prendre l’initiative.

Réunion publique féministe contre l’islamophobie

Toutes en Grève 31, en tant qu’assemblée féministe, et une quinzaine d’autres collectifs et associations, ont lancé la Coordination Féministe (fb) en mai 2020. Ce mardi 18 mai, à 18h, nous organisons avec la Commission féministe du Front Contre l’Islamophobie (fb) une réunion publique en ligne, en direct via Zoom et Facebook live, sur les pages des organisatrices.

Lutte contre l’islamophobie et féminisme : quelles solidarités politiques ?

>>>> Voici l’événement Facebook pour annoncer cette soirée : https://fb.me/e/2i8gntx4p

>>>> Si vous souhaitez participer par Zoom sur un navigateur internet : https://us02web.zoom.us/j/88959816903?pwd=ZVpDRXVUeWVzMU1uTUFRMFFvMXBVdz09.

>>>> Si vous avez l’application, Zoom, voici l’identifiant de la réunion : 889 5981 6903 ainsi que le code secret : 441717.

N’hésitez pas à partager sur vos radios, vos blogs personnels et autres comptes instagram - même si vous ne pouvez pas participer. N’hésitez pas non plus à en parler autour de vous, à invitez vos camarades et vos collègues, même celleux qui sont déjà convaincu·es. Enfin, diffusez aux organisations antiracistes, féministes, aux coordinations locales contre l’islamophobie, et tout autre organisation qui susceptible d’être intéressée autour de chez vous.

