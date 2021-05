Soutenez les pompier-e-y-s anarchistes qui luttent contre les incendies de forêt au Brésil.

Mis a jour : le dimanche 16 mai 2021 à 12:16

A propos du projet

Nous sommes la Brigada Autônoma Urutau (Brigade autonome Urutau), une brigade vegan auto-organisée pour lutter contre les feux de forêt, sauver les bêtes et les humain-e-y-s au Brésil.

Auparavant connue uniquement sous le nom de Brigada Autônoma (nom changé fin 2020), la Brigade comptait déjà certain-e-ys de ses membres travaillant à Brumadinho, Chapada dos Veadeiros, Chapada dos Guimarães et Pantanal du Mato Grosso. Nous apportons aussi occasionnellement notre aide pour les premiers soins aux personnes et le sauvetage des bêtes dans la ville de São Paulo.

Les membres de la brigade ont cherché à suivre des formations professionnelles pour agir de plus en plus en toute sécurité et techniquement. Certains des cours que nous avons suivis : pompier-e-y civil, travail et sauvetage en hauteur, lutte contre les incendies de forêt, recherche et sauvetage dans des structures effondrées, sauvetage de bêtes sauvages.

Nous croyons en l’auto-organisation comme générateur de puissance pour l’action directe. Nous avons pour objectif de préserver toutes les formes de vie et leur biodiversité.

Déforestations au Brésil :

La saison des feux au Brésil commence généralement entre mai et juin et dure jusqu’en novembre, alors que le climat du pays devient progressivement plus sec. Certains foyers d’incendies de forêt se produisent naturellement et beaucoup se terminent également naturellement. Indépendamment de ce fait, l’effondrement de l’environnement auquel le monde est confronté interfère directement avec les différents écosystèmes, et pour la géographie du Brésil, ce déséquilibre contribue beaucoup à l’aggravation des incendies. Cependant, ce n’est pas notre plus gros problème.

Il est dans l’intérêt des propriétaires terriens, des agriculteurs pratiquant la monoculture et de la plupart des politiciens qui contrôlent le pays, y compris l’actuel président du Brésil, que les forêts brûlent pour devenir des pâturages pour le bétail et les champs de monoculture. La déforestation est dans l’intérêt du capital pour le capital.

Il s’avère que la somme de tous ces facteurs détruit les biomasses brésiliens, déplace les communautés traditionnelles et indigènes et fait disparaître la faune et la flore, en particulier en Amazonie et au Pantanal. Le Pantanal, par exemple, pas plus tard que l’année dernière (2020), en pleine pandémie, a perdu 25% de son territoire dans des incendies, dont la grande majorité étaient criminels. La force publique n’a pas pu contenir les incendies et souvent n’a même pas eu de contingent pour agir, car cet investissement n’est pas dans l’intérêt de l’État.

L’auto-organisation :

La Brigada Autônoma Urutau s’est organisée dans ce contexte : face à l’incapacité et au manque d’intérêt de l’État à prendre soin de nos biomasses et au nombre extrêmement faible de volontaires qui acceptent de sortir pour combattre les incendies. En agissant de manière autonome et en collaboration avec la Brigada Lucas Eduardo Martins et avec des pompiers indépendants lors des incendies du Pantanal en 2020, le désir et l’urgence d’agir avant qu’il ne soit trop tard sont nés.

Le scénario futur pour l’environnement du Brésil n’est pas favorable. Nous savons qu’en plus des incendies, de nombreux barrages sont sur le point de se rompre et affectent les communautés voisines. Notre Brigade est également structurée pour être prête lorsque des situations comme celles-ci se produisent et peut aider de nombreuses façons. C’est comme dans le cas de la catastrophe de Brumadinho, où l’un de nos compas s’est rendu sur place pour aider volontairement.

Comment nous allons utiliser l’argent de la campagne :

Au fil des ans, les incendies deviendront plus constants, de plus grandes dimensions et pour une plus longue période. Tout comme les incendies en Californie. Nous devons nous équiper afin de pouvoir agir plus souvent, d’être plus sûrs et d’avoir la possibilité de partager des équipements avec d’autres brigades qui sont également autonomes et disposent de moins de ressources. Jusqu’à présent, la Brigada Autônoma Urutau a fonctionné avec du matériel emprunté et a souvent cessé de fonctionner parce qu’elle n’avait pas l’équipement nécessaire. Le matériel dont nous disposons jusqu’à présent provient de dons et de petites campagnes de collecte de fonds, mais il est encore insuffisant.

Nous avons une liste détaillée des équipements que nous voulons acheter avec l’argent de cette campagne. Nous devons nous rappeler qu’une partie de ces équipements a une grande variation de prix et qu’il y a des frets pour leur livraison à nos domiciles. Le reste du montant restant après l’achat de tout le matériel sera utilisé pour notre voyage au Pantanal cette année (2021). Les coûts de ce voyage comprennent la location de la camionnette, le carburant, les frais d’autoroute, la nourriture et les réservations d’urgence. Il est probable que nous organisions d’autres campagnes à l’avenir pour aider à ces voyages très coûteux. Cependant, l’urgence est maintenant de s’équiper !

Liste d’équipement :

Lutte contre les feux de forêt :

2 pompes à eau à dos R$ 1.800,00

1 souffleur à dos R$ 3.600,00

2 McLeod R$ 300,00

1 Gorgui R$ 250,00

1 hache de bûcheron R$ 120,00

1 tronçonneuse Husqvarna R$ 1.200,00

2 pelles moyennes R$ 90,00

1 hachette R$ 100,00

4 gourdes tactiques avec sac R$ 260,00

4 lampes de poche tactiques étanches R$ 320,00

4 leggings imperméables R$ 280,00

1 bande réfléchissante de 100 m R$ 40,00

1 Term-higro-anémomètre R$ 300,00

2 Bâches d’occultation 3x3m R$ 160,00

1 signal de détresse jour/nuit R$ 220,00

Sauvetage :

1 Sked avec sac R$ 1.600,00

2 Cordes 11mm-15m R$ 300,00

1 descendeur de corde IDS R$ 2.000,00

1 corde d’ascension R$ 370,00

1 Anti Fall Self Locking Petzl R$ 350,00

1 Ptrley de corde R$ 200,00

3 mousquetons d’escalade R$ 250,00

1 téléphone radio SpotX R$ 700,00

Sauvetage d’animaux :

1 paire de gants anti-morsure R$ 170,00

1 Filet à Passagua R$ 200,00

1 Crochet pour attraper les serpents R$ 92,00

Kit de premiers secours pour l’équipe :

1 Bande Micropore 10cmx10m R$ 30,00

5 Pansements Crepom R$ 5,00

4 Attelle câblée [1p, 1m, 1g, 1gg] R$ 50,00

2 solutions salines 500ml R$ 8,00

1 Paquet de gaze 500 un. R$ 20,00

1 Boîte de gants de chirurgie M R$ 80,00

1 Ciseaux à bouts émoussés R$ 40,00

4 Tendeurs de cou [1pp, 1p, 1m, 1g] R$ 80,00

1 Antiseptique R$ 22,00

1 Couverture thermique aluminisée R$ 6,00

1 masque de poche d’arrêt cardio-respiratoire R$ 50,00

Total R$ 15.663,00 (€ 2339,75) - Conversion effectuée le 20 avril 2021.

Tout le montant reçu, en plus d’être suffisant pour l’achat de l’équipement, sera utilisé pour nos dépenses pour opérer dans le Pantanal en 2021.

