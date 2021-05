Vive les chiennes

Mis a jour : le dimanche 16 mai 2021 à 18:06

La plupart du temps ce que vous faites ne fera que lae renforcer dans son comportement.

Le valider en lui apportant une attention positive ne va pas l’aider a être moins stressé par les différents événements du quotidien. La méthode de communication que pleins utilisent dans nos scenes ( quitte a s’approprier une langue, autant le faire correctement, et j’parle pas d’ortographe !) envers les chiennes est, j’observe, totalement calqué a celle qu’iels utilisent avec les humains.

Le problème est plus dans le fait qu’aels oublient souvent qu’un chien na pas les mêmes perceptions qu’un humain. Autant aux niveau sensoriel que cognitif. On leur enlèvent leur identité, en s’imaginant que bien traiter un autres être vivant c’est le traiter comme un humains.

J’aimerais voir des humaines qui cherchent a se renseigner sur les particularités des autres plutôt que celles qui détermine et juge sans les prendre en compte.

Reproduire le comportement qu’on aurait avec une petites personnes (Dans le sens « mainstream ») du therme.sur un autres type d’être, pourrait même tenir d’une forme de paternalisme.

Mais pour moi le pire est encore que souvent, l’humains sait que pour qu’un chien comprennent, il faut le dominé.

Car les chiens vivaient dans une meute hierarchisé, y’a plus de 2000 à 10 000ans.

Et biensure, la domestication depuis toutes ces années n’a aucune conséquence sur nos potes les canidés. Y sont bien trop con pour s’adapter voyons, c’est pas des humains ! La fine fleur de l’évolutions ! Le divin !

J’espère que vous entendrez le sarcasme dans ses propos. Une espèces qui arrive a trouver le moyen de détruire l’éco-système dans lequel elle évolue n’est pas ce que j’appellerai la plus « évolué » .

Bref, les ienchs.

J’en ai marre que des personnes se donne le droit d’être maltraitant. Qand t’essaye de lancer un débat la dessus, la réponse reste souvent la même. Celle qu l’On doit être lae maitre du chien. Le besoin des chiennes, c’est d’avoir un maton.

Mais j’aimerais comprendre certaines choses. Du style : Est ce que c’est spéciste d’avoir une aproche téhorique biologique des espéces ? Ou est ce que c’est le fait de transformer cette approche en une forme de discrimination ?

En tous cas, je ne vois pas pourquoi la forme de cohabitation entre nos deux éspeces devrait être hiérarchique. En quoi dites moi, toutes vos interpretations lié a la « domination », peuvent être valider. Apparament simplement par consensus. C’est vrai que dans une société hétero-patriarcal, adopter un consensus lié a la domination n’est pas nouveau*. Et j’suis pas en train de dire que vous voulez hierarchisé nos relations, (même si de fait j’pense qu’elles le sont *1).

Ce que je montre du doigt c’est que vous considérez que EUX fonctionne avec la hierarchie des humanoides. Enfin celle qu’on a décidé de leur attribuer.

*1 En europe de l’ouest, on a tendance a forcer les canidés a rester enfermé dans des appartements, a sortir a nos heures, a manger ce qu’on décide qu’iels mangeront, quand sortir pisser et chier, promener. Même a la campagne. On determine d’un lieu de chasse ou de jardin, d’un type de nouriture. Et je vous parle pas des « chiens de chasse ». Pas tous. Mais ceux enfermer dans des cages a peine plus haute qu’eux, a plusieurs. Toute l’année, sauf pendant la chasse. Ou ceux qui, fidéle objet décoratif et utile de la maison, telle une cloche ou une alarme, passe leur vie avec 3 mètre de chaines et 1 jours de liberation par semaine. Quel bagne ! Si je décrivais chaque situations de maltraitance, se texte ne finirai simplement pas, et serait bien trop lourd a lire.

La lutte anti-spéciste, pour les gentes, n’est pas primordial. Elle n’est pas social. Elle ne touche pas aux quotidiens des personnes. Vu que ce ne sont pas des chiennes.

Mais pour moi c’est important. Et j’en peux plus de vous. Vous qui vous identifiez qu’a vos propres souffrances. Vos luttes sont vos souffrances, OK, un petit geste de solidarité avec les autres ca vous dirait pas ? Ou juste y penser dans vos têtes c’est suffisant, ca nécessite rien de plus.