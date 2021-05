Nouvelle convocation judiciaire lié à la lutte au Carnet !

Mis a jour : le samedi 15 mai 2021 à 21:10

Mot-clefs: Ecologie Répression

Lieux: pays-de-retz



Pour plus d’informations sur ce procès et les enjeux dépassant la simple lutte contre ce projet insensé : https://terres-communes.zici.fr/surfpark-un-delibere-de-notre-proces-qui-pourrait-sonner-comme-une-victoire-mais-qui-cree-une-jurisprudence-inquietante-pour-les-luttes-en-france-nous-allons-faire-appel/





Les deux paysans bio membres des deux collectifs ont ainsi reçus un appel de la gendarmerie quelques jours après le délibéré du procès, qui était plutôt en leur faveur contrairement aux demandes ultra-répressives de la procureure. Lors de cet appel téléphonique, il leur est demandé de se rendre à la gendarmerie de Saint Brévin pour leur remettre une convocation. Les deux paysans refusent et exigent que la gendarmerie se rendent sur leurs fermes pour leur remettre les convocations. Les gendarmes choisiront le meilleur moment : Ils viendront en plein marché sur la ferme d’un des paysans en déclarant devant les client-e-s : « Nous venons pour remettre une convocation à Mr Morice Hubert et Mr Morice Yoann ».

Le fait d’être convoqué pour une simple infraction un an après les faits (convocation pour organisation d’une manifestation sur la voie publique sans déclaration – Faits commis le 30 Août 2020 à Saint Viaud), quelques jours seulement après le délibéré d’un autre procès politique et de remettre la convocation en plein marché ne relève pas du tout d’une volonté d’intimider les lanceurs d’alerte dans le Pays de Retz, de les épuiser et de mobiliser leur énergie et leur temps dans des batailles judiciaires…

Si ils croient que nous lâcherons une miette de notre engagement pour le vivant et le territoire avec ces manœuvres de bâillonnement politique, ils peuvent toujours courir !

Merci d’avance de votre soutien et de votre solidarité !

Nous vous donnerons des nouvelles rapidement après cette convocation du lundi 17 Mai. Il est possible également que les camarades convoquées soient mis en garde en vue du fait que les convocations pour les 3 membres du collectif Stop Carnet et un soutien politique se dérouleront dans deux gendarmeries différentes (ce qui s’était passé pour les convocations lié au Surf Park qui s’était transformées en garde à vue dans des gendarmeries différentes).

Notre avenir dépend de nos mobilisations actuelles, ne lâchons rien avant qu’il ne soit trop tard !

Un post écrit au sein du collectif Stop Carnet en attendant un article de fond plus détaillé sur les intimidations judiciaires, policières et par des civils que subissent depuis 2 ans les militant-e-s écologistes dans le Pays de Retz : https://www.facebook.com/stopcarnet/photos/a.101690758102138/297411621863383/?type=3