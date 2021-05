Bombardements de Gaza – Témoignages

La nuit dernière a été la pire que nous ayons vécues depuis notre retour à Gaza. Pire que les nuits de 2014….

L’intensité des raids aériens est très perceptibles. La maison tremble et se secoue comme si les avions volaient à côté. C’est fou… C’est incroyable, c’est insupportable et inimaginable.

J’ai le sentiment que les pilotes israéliens nous DETESTENT. Je ne peux pas expliquer autrement comment ils ont délibérément bombardé un appartement où ils ont vu que des enfants dormaient (ont dormi…). La nuit d’avant les raids aériens n’étaient pas aussi intenses…

Le nombre de personnes tuées a continué à augmenter…

Cette nuit les attaques sont plus violentes, plus fortes; quelque chose de différent se produit car la maison tremble et tremble et tremble…. Elle tremble et tremble et tremble. Et les bruits qu’elle produit sont très, très effrayants. C’est très effrayant. J’avais l’impression de vivre un film d’action américain… Cependant, c’était IMMENSEMENT réel. Cette deuxième nuit, on a oublié le sommeil; ni moi ni les enfants n’avons pu dormir.

C’était un film d’horreur et on était en plein milieu. …. Sans que nous en rendions compte, cela nous a effrayés, nous les adultes. Nos enfants ont certainement peur aussi. Nous sommes dans un état indescriptible, effrayant.

Je ne vais pas écrire plus … Je suis au bout de ce que je peux supporter et de mes forces n’en peuvent plus.

Je n’ai plus le courage d’écrire. Gaza est attaquée par les airs, par la marine et par les tanks, tout cela en même temps.

Gaza, le 12 mai 2021

Tard hier soir Iyad nous envoie ce message « Nouveau massacre à Gaza, 3 enfants tués dans des raids israéliens ». Puis, impossible d’appeler, WhatsApp ne fonctionne plus…

Cette nuit nous a ramenés 23 ans en arrière quand nous tremblions pour nos amis et nos proches bombardés (« pour leur bien » – Dixit Mémona Hintermann) par les forces de l’OTAN. Mais cette fois c’est Tsahal (« l’armée la plus morale du monde » – Dixit Sarah Netanyahou) qui bombarde et sème l’horreur. Et nous fait trembler. Que deviennent Iyad et Hanan, son épouse ? Et leurs deux adorables petites filles Lilya & Habiba ? Et leur famille, leurs proches ?

Et tous ces Palestiniens de Gaza qui racontent leurs rêves, décrivent ce qu’ils font, expliquent leurs projets à la caméra d’Iyad ? Et tous ces anonymes qui se trouvent par hasard dans le champ de l’appareil ? Peut-être que l’un d’entre eux est mort cette nuit et qu’il n’en reste que son image immortalisée dans une des vidéos de Gaza Stories ?

Tôt ce matin, Internet se met à fonctionner à nouveau. Soulagement égoïste de notre part… Iyad m’envoie quelques images de ces dernières heures…

Iyad m’explique aussi que Facebook ne fonctionne pas alors il m’écrit ce texte. Il veut que tout le monde sache ce qui c’est passé !