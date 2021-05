Israël assassin ! France complice !

Mis a jour : le mercredi 12 mai 2021 à 11:41

Mot-clefs: Resistances antifascisme

Lieux:



Ils ont bombardé tout un quartier de Gaza à Beit Hanoun, où l’on dénombre déjà 25 morts, dont une dizaine d’enfants, et Nos dirigeants n’ont toujours pas ouvert la bouche !

Escalade ? A qui la faute ? Qui a provoqué la colère et la résistance en expulsant des familles de Jérusalem-Est ? Qui démolit au bulldozers leurs maisons ? Qui envahit en toute impunité l’esplanade des Mosquées, contestant aux Palestiniens le droit d’y prier tranquillement ? Qui crie « Mort aux Arabes ! », et « Tuez les tous ! » avec la bénédiction du gouvernement criminel israélien ?

Qui occupe, colonise et vole les terres depuis des décennies ? Qui a transformé Gaza en camp de concentration qu’on peut bombarder à volonté depuis 14 ans ? Qui emprisonne et torture les enfants quand il ne les assassine pas ?

QUI ?

Mais comment va s’y prendre Israël, même s’il a l’appui de la quasi totalité des dirigeants occidentaux et arabes, pour exterminer tous les Palestiniens, musulmans et chrétiens, qui forment une population aussi nombreuse que les Israéliens juifs, surtout s’ils s’obstinent à défendre leurs droits les plus légitimes ?

Et si nos gouvernants sont lâches, sont-ils idiots au point de penser que la très large majorité de l’opinion publique mondiale n’est pas indignée par cette injustice et par ces massacres ?

Ne l’oublions pas, sinon cela nous coûtera très cher, Israel est le laboratoire de tout ce qu’on nous développe ici comme technologies de surveillance et de répression des populations : drones, murs, barrières, profilage, incitation au racisme et au pogrom.

A ce propos un Israélien d’origine palestinienne, habitant de Lod, Moussa Hassouna, 32 ans, père de 3 enfants a été assassiné ce lundi dans cette ville au centre d’Israël.

Un autre a été blessé. Leur tort ? Manifester leur solidarité avec les Palestiniens de Jérusalem-Est qui refusent de se laisser expulser de leurs maisons à Sheikh Jarrah.

Car oui, les manifestations de solidarité se multiplient non seulement en Palestine occupée, mais aussi à l’intérieur d’Israël !

Et on va nous dire ensuite de faire barrage à l’extrême-droite en France ? Quelle rigolade !

L’indignation ne suffit pas ! Manifestons-la dans toutes les villes !

A Paris : double rendez-vous samedi, avec un rassemblement à midi aux Innocents (Il s’agit des Innocents palestiniens), pour se rendre ensuite ensemble à la manifestation de Barbès !)

https://europalestine.com/2021/05/11/israel-assassin-france-complice/

Attaques israéliennes à Jérusalem et à Gaza : mobilisations dans plusieurs villes de France

Alors que des dizaines de Palestiniens subissent actuellement un nettoyage ethnique dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem Est, les forces d’occupation israéliennes s’attaquent aux civils (manifestant.e.s et fidèles) qui protestent contre cette situation.

Ces derniers jours, la police israélienne a violemment attaqué les Palestinien.ne.s de Jérusalem jusque dans la mosquée Al-Aqsa : plus de 300 blessé.e.s ce lundi 10 mai selon le Croissant-Rouge palestinien.

Solidarité avec le peuple palestinien, à Jérusalem occupée et partout ailleurs!

Retrouvez ci-dessous les lieux et horaires des prochains rassemblements en France en soutien aux Palestinien.ne.s

Mardi 11 mai

https://www.facebook.com/events/1147615759070294?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D">Toulouse, métro Jean Jaures, à 17h

Samedi 15 mai

https://www.facebook.com/events/929464601175693/">Paris, métro Barbès, à 15h

Lyon, place Bellecour, à 15h

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3650719288369686&id=736678473107130">Marseille, place Bargemon, à 15h

https://www.facebook.com/BDS42/posts/2932232613726349">Saint-Étienne, place Chavanelle, à 15h

https://www.facebook.com/events/195951578911085/">Rennes, République, à 15h

Strasbourg, Place de l’Université, à 15h

https://www.facebook.com/BDSFrance30/posts/4128245293905963">Nîmes, avenue Feuchères, à 15h

Metz, Place Saint Jacques, à 11h

Toulouse, métro Capitole, à 11h

Strasbourg, place de l’université, à 15h

https://www.facebook.com/events/875356566389338/?ref=newsfeed">Lille, place du Général de Gaulle (Grand’Place), à 15h

Nantes, place Maginot, à 15h

Voir aussi :

De Jérusalem à Gaza en passant par Haïfa : c’est tout le peuple palestinien qui se révolte contre l’oppresseur

"Depuis des semaines à présent, les partis d’extrême droite ont lancé leurs nervis dans ce qu’il faut bien appeler de véritables pogroms aux cris de « mort aux arabes » dans Jérusalem, avec l’accord tacite du gouvernement et la complicité passive ou active de la police. Depuis des semaines, un nouveau cycle d’expulsions dans le quartier palestinien de Sheikh Jarrah à Jérusalem vient s’ajouter aux précédents pour parachever l’épuration ethnique concertée de la vieille ville."

Le communiqué ici : https://ujfp.org/de-jerusalem-a-gaza-en-passant-par-haifa-cest-tout-le-peuple-palestinien-qui-se-revolte-contre-loppresseur/