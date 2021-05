La Libertaria n’arrête jamais , ni pour le virus

Mis a jour : le lundi 10 mai 2021 à 13:00

Mot-clefs: Ecologie / -ismes en tout genres (anarch-fémin…) culture art

venezuela











L’an dernier nous n’avons pas pu faire de Rencontre Sociale Alternative, à cause du manque de transport et d’essence, l’inflation énorme et puis le virus. Mais la bibliothèque est bien utile aux étudiant e s de l’école et lycé d’ici, pour faire leurs devoirs.

La vie en montagne ne s’arrête jamais et nous continuons de cultiver du maiz, blé, avoine, tomates, laitues, tournesols, lentilles, oignons… ainsi que la guarde de vaches sur les terres où nous ne voulons pas cultiver à cause des voleurs. On donnera des nouvelles par ici.

https://lalibertaria.contrapoder.org/fr/blog/2021/01/26/la/