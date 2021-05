« Boum 2 » au bois de la Cambre : Appel à la vigilance !

Mis a jour : le jeudi 6 mai 2021 à 13:47

« Boum 2 » au bois de la Cambre : Appel a? la vigilance !



L’abi?me : des allie?s politiques ?



Les 1er avril et mai dernier, le bois de la Cambre a e?te? le the?a?tre de fe?tes sporadiques agre?mente?es d’affrontements avec la police. A l’origine de ces e?ve?nements, le collectif « l’Abi?me » et son cre?ateur Dave Monfort, qui semble retourner sa veste a? chaque prise de parole publique. Alors booste?s par le « succe?s » du premier e?ve?nement, ils n’ont pas he?site? a? multiplier les de?clarations contradictoires. Tanto?t se faisant critiques des violences policie?res sur leur page Facebook, tanto?t pro?nant le « pacifisme » et invitant « les casseurs » a? ne pas participer a? l’e?ve?nement, les jeunes trentenaires dynamiques mangent a? tous les ra?teliers pour conserver leur le?gitimite? a? organiser ces ope?rations de communication ge?antes a? ciel ouvert.



Dans un article de la RTBF publie? le 1er mai, Dave Monfort assume son attrait pour la de?lation : « Nous avons nous-me?me e?carte? quelques personnes violentes qu’on avait clairement identifie?es, on a e?te? parler au commissaire pour lui dire qu’on avait identifie? ces groupes et qu’il fallait les e?carter. ». CES GENS NE SONT PAS NOS ALLIE?S ! Leur objectif ; de?potiliser les e?ve?nements, gommer les revendications radicales pour plaire au plus grand nombre...quitte a? se?duire l’extre?me-droite.



Qui a participe? a? la « Boum 2 » ?



Si vous e?tiez pre?sent.es ce 1er mai, vous avez certainement remarque? la pre?sence (en grand nombre) de hooligans d’extre?me-droite, venus de Flandres mais aussi de Mons ou de Molenbeek. Attire?s par des revendications confusionnistes fourre-tout telles que « la liberte? » mais surtout amateurs d’affrontement avec la police, ces groupes ultra-violents s’en sont pris a? des militants antifascistes ou de simples participants a? plusieurs reprises. Les ne?onazis de Molenbeek ont ainsi tabasse? un homme qui portait un drapeau aux couleurs de l’Union Saint-Gilloise. D’autres fascistes, comple?tement ivres et cherchant la confrontation, ont attaque?s plusieurs jeunes venus faire la fe?te.



Il est e?galement a? noter que plusieurs « groupes » aux motivations obscures et conspirationnistes, comme « Les parents », ont affiche? un soutien fort aux policiers venus re?primer la fe?te. Leur slogan : « Parents, surveillez vos enfants ! ». La listes des groupes et personnes affilie?es a? l’extre?me-droite, venues avec comme pre?texte de vouloir de?fendre « la liberte? », est anormalement longue et inquie?tante.



Ne nous trompons pas de combat ! Les organisateurs, aptes a? de?noncer les vilains « casseurs » face aux « gentils fe?tards », se font aise?ment le relai d’un discours politique et policier ouvertement fasciste, tant que ces derniers les laisse de?fendre la « liberte? » telle qu’ils la conc?oivent.



Nous invitons a? la vigilance collective, a? ne pas tomber dans le pie?ge des confusionnistes. Refusons de lutter AVEC l’extre?me-droite, me?me contre la police. Nous ne partagerons JAMAIS une cause commune et nous opposerons TOUJOURS aux re?cupe?rations politiques dont les fascistes sont coutumiers.



Le fascisme s’e?panouit dans la confusion, il est indispensable d’identifier ces ennemis politiques pour mieux les de?gager de nos fe?tes, de nos parcs, de nos rues, de nos luttes.



Qu’elle se dissimule sous des apparences pacifistes ou qu’elle soit assume?e, nous serons TOUJOURS contre l’extre?me-droite, sous toutes ses formes et sur tous les terrains.



