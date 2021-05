Communiqué de SôS! Mise au point sur les évènements du 1er mai

Mis a jour : le lundi 3 mai 2021 à 21:42

Mot-clefs: Médias Répression contrôle social anti-repression

Lieux: paris







Ce 1er Mai 2021, lors de la manifestation à Paris, la CGT a voulu livrer des compagnons à la police; le service d'ordre de la CGT n'attendait que la confrontation.

Les membres du S.O. de la CGT on gazés sans raison des manifestants. Plusieurs vidéos témoignent qu'il n'y avait dans les environs immédiats aucun mouvement de foule. C'est alors que des membres casqués du SO se rangent sur trois rangs. C'est cette provocation qui déclenche les échauffourées, puis les blocages par la police.

Le SO de la CGT gaze et matraque. Les manifestants se sont simplement révoltés et battu contre ce même SO connu pour avoir, entre autres, attaqué les Sans-Papiers avec violence à la bourse du travail en 2008. La CGT a toujours ce même SO, de type "gros bras", avec gaz au poivre et matraques télescopiques, qui cherchent à en découdre.

SôS- Soutien ô Sans-papiers s'insurge aussi contre la désinformation globale à propos de ces événements. Certains médias se spécialisent dans la manipulation, par des images et des faits tronqués qui font le bonheur de la droite et de l'extrême-droite en recherche d'électeurs.

Les enjeux sont majeurs. Des manifestants ont été interpellés et seront jugés. Nous apporterons preuves et photos pour attester du départ de la provocation et de la violence de ce SO.

La CGT, en perte de vitesse, agit ici contre le mouvement social, tout en espérant y garder une place.

Nous appelons à soutenir les compagnons accusés injustement d'agression, d'homophobie, et d'autres formes de racisme.

Nous ne laisserons pas la désinformation s'installer sans réagir. Lorsque BFM CNEWS et autre LCI défendent la CGT tout le monde doit s'inquiéter



pour SôS Soutien ô Sans papiers Rodolphe Nettier