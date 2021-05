Pourquoi nous avons dépublié les textes antiracialisateurs présents sur MIA

Mis a jour : le lundi 3 mai 2021 à 21:39

Mot-clefs: Racisme antifascisme antiracialisme trollage

Lieux:







Selon le collectif de modération actuel de Marseille Infos Autonomes, les textes et idées antiracialisatrices n’ont rien à faire sur MIA, nous avons donc décidé de les supprimer du site. Il nous semblait important que cette dépublication soit fait de manière publique, qu’elle soit assumée et expliquée.

Au-delà de nos opinions politiques personnelles, il nous semble évident que les positions antiracialisatrices ne sont pas compatibles avec la charte du site :

Ce site n’est pas la propriété d’un collectif ou d’un courant, il vise à être un outil qui reflète la diversité des idées et des pratiques qui traversent les luttes qui s’inscrivent dans une perspective émancipatrice, et contre toutes forme de domination.

Selon nous, en niant les oppressions systémiques liées à la race, et en défendant que la « racialisation » n’est pas un phénomène social auquel les personnes sont assignées, mais une théorie portée par une partie de la gauche, les idées antiracialisatrices ne font pas partie de « la diversité des idées et des pratiques qui traversent les luttes qui s’inscrivent dans une perspective émancipatrice, et contre toutes forme de domination ». Bien au contraire, elles s’inscrivent précisément dans une perspective de domination en n’acceptant pas que les premier·e·s concerné·es théorisent et s’organisent selon leur propres modalités, au nom de la primauté de la question de classe (et feignant d’ignorer par ailleurs les analyses matérialistes antiracistes).

De la loi séparatisme aux demandes de dissolution de l’UNEF pour avoir organisé des réunions non-mixtes, l’actualité présente regorge d’exemples nauséabonds de cette « gauche » réactionnaire qui reprend à son compte les éléments de langage venus de l’extrême-droite (« les antiracistes sont les vrais racistes », « ce sont des théories importées des États-Unis », etc). Nous n’en voulons pas sur MIA.

Et en réponse aux éventuelles critiques qui nous reprocheraient de faire acte de censure, et bien oui ! C’est tout le principe d’avoir une charte de publication, et c’est donc une part importante du travail de modération de s’assurer que les textes publiés sur MIA s’inscrivent dans le cadre de cette charte. Par ailleurs, ces textes sont disponibles sur d’autres sites.

Les articles dépubliés sont les suivants :