Mis a jour : le samedi 1 mai 2021 à 11:58

Mot-clefs: Répression antifascisme

Alors que les réformes ultra libérales du gouvernement continuent de s’attaquer aux plus précaires et que l’État continue de de militariser nos rues et nos quartiers, il nous apparaît nécessaire d’organiser une réponse populaire et antifasciste aux offensives antisociales et fascisantes des gouvernant.e.s .

Contre un monde où les discours racistes,sexistes et islamophobe trouvent leur place.



Contre un monde où les riches mènent une réelle chasses aux pauvres, gentrifient, expulsent et exploitent.

Retrouvons nous ce 1er mai pour un cortège populaire et antifasciste. Ramenez vos banderoles, drapeaux, pancartes, mégaphones… Pour un cortège vivant et animé !

https://iaata.info/1er-Mai-Populaire-et-Antifasciste-4741.html