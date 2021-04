Petit coup de dent à la collaboration citoyenne...

Mis a jour : le jeudi 29 avril 2021 à 19:45

marseille



... chappardant au passage le vrai "bulletin d'information de votre CIQ" (Boulegan!!) : 12 pages d'horreurs sur papier glacé couleur dont la moitié parlent du futur chantier des Baumettes, complétées par un cahier central complètement dédié à l'APIJ ; l'agence pour l'immobilier de la justice. On peut lire dans cet ignoble torchon (disponible sur le site du CIQ) un compte rendu de la présentation du projet EIFFAGE aux associations de riverains (CIQ et collectif "les voisins des Baumettes". Y sont interviewées notamment Bruno HALLE architecte, Luc Bouvet directeur régional Eiffage construction sud-est ; Loïc KERVEILLANT (Eiffage toujours) et Arnaud ROBIT: directeur en charge de l'immobilier des Baumettes... tout ce petit monde s'acoquinant évidemment avec les politiques du cru: maire de secteur et député des Bouches du Rhône pour participer à la construction de ce qui devrait devenir le troisième établissement pénitentiaire de fRance (en terme de capacité) si tout se déroule comme il.es l'entendent. À moins que...