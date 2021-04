Portland (USA) : Attaque de voitures de police, pendant qu’une manif avait lieu ailleurs

Mis a jour : le dimanche 25 avril 2021 à 00:15

Mot-clefs: Guerre actions directes

Lieux: portland usa







Au même moment, un black bloc brisait les fenêtres du bureau du Shérif local, allumait des feux, arrachait les lumières externes du bâtiment et lançait des pierres sur la police et ses voitures.

Il y a beaucoup de potentiel dans les attaques autonomes simultanées, on peut profiter du fait que la plupart des flics sont occupés ailleurs, et on peut faire payer aux keufs le fait qu’ils centralisent leurs ressources pour réprimer une manifestation. Si de telles attaques, lors de manifestations militantes, devenaient la norme, la police aurait peur de concentrer toutes ses forces pour attaquer une seule foule, ce qui aurait pour conséquence de disperser les ressources de l’État.



La nuit est à vous, si seulement vous la prenez.