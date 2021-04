[Publication] Sortie de Sans détour n°4, journal anarchiste apériodique

Mis a jour : le samedi 17 avril 2021 à 18:13

Mot-clefs: Santé bouffe / mal actions directes libérations nationales

Lieux:







Édito de ce numéro:

Qu'est-ce pour nous, Mon Cœur, que les nappes de sang

Et de braise, et mille meurtres, et les longs cris

De rage, sanglots de tout enfer renversant

Tout ordre ; et l'Aquilon encor sur les débris

Et toute vengeance ? Rien !... - Mais si, toute encor,

Nous la voulons ! Industriels, princes, sénats,

Périssez ! puissance, justice, histoire, à bas !

Ça nous est dû. Le sang ! le sang ! la flamme d'or !

[...]

Arthur Rimbaud (1872)

Cent-cinquante ans se sont écoulés, mais l'épaisseur du temps et le poids de l'oubli ne suffisent pas pour que l'événement que fut la Commune soit définitivement passé. D'autre part, le caractère indéterminé de l'avenir, qui demeure fondamentalement à écrire - compagnons, compagnonnes, tout reste à jouer ! - ne saurait se plier à nos désirs, à nos projections ou à nos cauchemars. Nous savons que nous vivons notre vie à la croisée des possibles, sans être tenus par des comptes d'hier en suspens, des comptes à régler qui nous incitent à revendiquer que le futur est à nous. Nous ne montons pas à bord du train de l'histoire en route - et d'ailleurs aucune place ne nous est réservé à son bord -, dans l'ambition de le remettre dans une prétendue bonne direction, préoccupés par le souci de s'assurer qu'il existe une gare hospitalière à l'horizon. Aucune certitude consolatrice, rien ne doit nous revenir, rien ne nous reviendra tôt ou tard, par la force des choses. Quoi de plus étrange, d'ailleurs, que cette manie de chercher à réveiller les morts pour leur demander où est passé le testament ? Malgré cela, nous éprouvons une vigoureuse satisfaction, bien

qu'éphémère, à l'idée que nous pouvons faire notre possible, et que le faisant, nous le dessinons, sourds aux sirènes du cynisme, de l'attente et du calcul. Nous l'éprouvons aussi quand nous parvenons à conjuguer

nos aspirations avec notre engagement, notre réflexion avec notre action, notre éthique et nos principes avec nos moyens et nos façons d'agir, nos imaginaires avec un regard lucide sur la réalité, nos rêves

démesurés de liberté avec les différents aspects d'une lutte que nous vivons au jour le jour.

Anarchistes, parvenir à identifier l'ennemi aujourd'hui est une marque de notre croissance, de notre épanouissement et de notre développement, une solide prise de conscience. Cela correspond au moment où nous ne nous arrêtons pas au symbole, sur lequel jeter un regard obsolète hérité du passé, le moment à partir duquel nous nous rapprochons de la chose symbolisée, cherchant à creuser dans la réalité, à la percer de notre analyse et de notre compréhension. Il ne s'agit alors plus de brandir un drapeau noir en criant « Vive la Commu­ne », mais d'attaquer les projets ou les intérêts de la domination, les flux du capital, les

injonctions de l'État, la propagande de l'obéissance, ainsi que de saper les bases morales de la société, de rendre l'autorité détestable. Nous ne nous laissons pas entraîner par des fantômes du passé ni par des

chimères de l'avenir, et les quelques capacités, souvent limitées, que nous possédons, nous voulons les utiliser pour frapper le mieux possible.

Prisonniers nostalgiques du passé, nous nous condamnerions à chercher éternellement des moulins, ayant depuis bien longtemps disparus de la butte Montmartre. Otages d'un futur réalisable à partir du monde dans

son État actuel, nous ne pourrions que finir prostrés dans la froideur du réalisme, à accepter l'inacceptable et, finalement désabusés, à renoncer tôt ou tard à la perspective anarchiste et révolutionnaire : transfor­mer le monde et changer la vie.



Au sommaire de ce numéro :



- Je est un autre

- Au-delà de l'immédiat

- L'Utopie

- Un, deux, trois... huit

- A propos de servitude technologique volontaire

- Lectures intempestives

************************************************************************************************************************************

Au sommaire du N.3 (février 2020):

- Tu as dit « sabotage » ?

- Nous n'en voulons pas, d'aucune sorte

- Tic tac tic tac

- La reconnaissance faciale n'est pas une chinoiserie

- L'idéal est pavé de bonnes questions

Au sommaire du N.2 (mai 2019) :



- Des chemins dans le brouillard

- Inactualités sur le Premier mai

- Quelques trous dans la toile : réflexions hors-réseaux

- L'inimitié envers la politique

- Parlons peur mais parlons bien

- Fous, rancuniers ou anarchistes?

-Hécatombe dém-ogratique

- Lectures intempestives



Au sommaire du N.1 (novembre 2018) :

Des litchis en hiver. A propos d'exotisme et d'internationalisme

Expansion techno-industrielle et résistances au pillage

L'idéologie de la science

2+2=7

Des coups contre la prison

Lectures intempestives



Au sommaire du N.0 (juin 2018) :

Destruction ou rituel politique ?

Les quatre murs de la société

La voix du coeur

A l'aube de l'anarchisme informel