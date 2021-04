[CALL OUT COMMUNIQUÉ] Faust Nevermore Richard

TW : agression sexuelle



Ceci est un call out lancé par deux ancien.nes membres Eunomia qui ont étés victimes d'une personne en particulier dans l'association. Nous avons étés respectivement en collocation avec cette personne et en relation de couple et aujourd'hui, nous regroupons nos témoignages afin de lancer un appel à exclure cette personne de tout réseau militant. Nous avons prit la décision de faire passer ce call out directement par la page de l'association Eunomia pour faire se diffuser l'information de la manière la plus efficace possible, ne disposant pas particulièrement d'autres moyens d'expression. La personne visée n'étant pas au courant de ce Call Out, il se peut qu'elle supprime cette publication, vu qu'elle possède les accès au compte. Cette personne est Faust (Faust Nevermore Richard sur Facebook), co-créateur.ice d'Eunomia, étant actuellement toujours au bureau de l'association, et continuant à ce jour à proposer des formations sur la gestion des agressions sexuelles, alors que, c'est ici qu'interviennent nos témoignages, ael n'en a pas la légitimité. En effet, nous avons étés victimes de différents actes toxiques, nocifs, dangereux : Agressions sexuelles (avec refus total de se penser comme un.e agresseur)manipulation de toute sorte, utilisation des triggers d'autrui à des fins de pression psychologique, culpabilisation, mensonge permanent, isole ses victimes, culpabilisation pour que des personnes précaires lui donnent de l'argent ou des possessions matérielles sans réelle nécessité, obsession pour le contrôle et la domination des personnes qui ne peuvent pas s'en défendre, non respect de l'espace privé.Mépris de classeNon respect du consentement dans tous les domaines possibles, sexisme, misogynie, s'accapare l'énergie psychologique des personnes assigné.es femmesMinimisation du témoignage des victimes.Cherche à mettre des accusations contre ael sous le tapis de façon systématique pour se dédouaner (agressions, manipulation, etc..)Impossible de se confronter à cette personne pour cause de l'installation d'un climat de peur et de supériorité. Nous avons étés intégrés à l'association Eunomia sans que l'on ne nous demande réellement notre avis, tout en nous reprochant notre manque d'investissement. Nous avons pu remarquer en deux ans d'activités au sein de cette association que Faust n'était pas la seule personne a oppresser des personnes peu susceptibles de pouvoir se défendre ou de s'imposer. Plusieurs personnes, principalement assigné.es femmes ne se sont pas sentis à l'aise à parler lors des réunions, à proposer des activités, ou à simplement faire acte de présence. Le capital culturel ainsi que les privilèges sociaux dont iels disposent ont fait taire la plupart des autres personnes de l'association qui ont progressivement quitté le navire. L'association a été créé par deux personnes à la base, dont Faust, qui ont « travaillé » sur la totalité de la structure et des statuts de l'association à eux seuls avant de finalement intégrer d'autres personnes. La structure associative était donc totalement rigide, malgré leur dires qui nous culpabilisaient de ne pas proposer de changement au sein des statuts. Ne se rendant pas du tout compte de la posture de domination qu'iels instauraient, nous voici aujourd'hui avec ce seul moyen d'expression, des call out internes ayant déjà étés formulés dans l'intimité de l'asso qui n'ont donnés lieu qu'à l'exclusion des victimes. Nous faisons cet appel pour que Faust ne soit plus un danger pour nos camarades, qui probablement parmi ael ont aussi été victimes de ces personnes, et pour afficher le fait que les membres encore actif.ve.s de l'association sont illégitimes à militer les valeurs prônées en principe par Eunomia.