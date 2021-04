Toulouse : Crever des pneus et au delà !

Mis a jour : le mardi 13 avril 2021 à 11:42

Mot-clefs: actions directes

Lieux: toulouse







Ça m’a fait du bien de m’en prendre au matériel de personnes qui contribue à rendre ce monde plus pourri qu’il ne l’est déjà.

Le poinçon sur le flanc du pneu est le moyen le plus simple et discret pour les percer. Attention aux traces (nettoyage outils javel et acétone pour ADN et empreintes respectivement, mettez des gants, changez de tenues pour les cameras).



Je profite de ce communiqué pour adresser une critique à iaata.info et leurs accords à publier des communiqués de la cnt airbus.

Yo c’est quoi ce délire ? Airbus est une société dégueulasse qui participe à l’ultra mondialisation et technologisation du monde. Je ne pense pas qu’on puisse critiquer et lutter contre le capitalisme et les différents systèmes de domination et valider les syndicats des organismes contre lesquels on se bat sous prétexte qu’ils se revendiquent anarcho-syndicalistes.



Et les personnes qui bossez chez airbus, si vous voulez vraiment lutter contre le capitalisme et son monde de merde, désertez votre job, sabotez le, convainquez vos collègues de faire pareil, mais c’est pas en ayant de meilleures conditions pour faire votre job que vous ferez bouger les lignes.

Je sais que c’est difficile de faire un pas de côté et d’envisager la vie hors du salariat et beaucoup de personnes sont piégées par la carotte monétaire et ses implications sociales. Mais il est possible de créer des solidarités avec des personnes qui pensent comme nous pour se défaire de nos dépendances vis à vis de l’etat.

C’est difficile mais le monde est en train de crever à vitesse grand V. Et même si le monde ne crevait pas, quelle est la valeur de cette vie où tout nous est dicté par une poignée d’ordures et où la majorité des personnes dépense leur vie dans un job alimentaire de merde qu’ielles n’aiment pas ?



Merde quoi.



Pour la destruction des dominations et de la civilisation, l’intensification de la lutte, du sabotage et la libération totale.



En soutien avec les anarchistes qui luttent et celleux emprisonné.es, notamment les personnes arrêtées à Toulouse et ailleurs en décembre par la machine antiterroriste.



N’oublions pas de prendre soin de nous.