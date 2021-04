confinement, sécurité, extrême droite

Mis a jour : le dimanche 11 avril 2021 à 18:09

Mot-clefs: anti-repression coronavirus

Lieux: Nantes



Vous en avez marre du confinement? C'est nécessaire malgré tout. Vous avez une idée de la liberté? Nous sommes en guerre.

Sans nier l'ampleur internationale de la crise sanitaire, je pense que ces mesures autoritaires remettent en question des valeurs et des droits. Si vous regardez les mesures prises par le gouvernement entre couvre-feu, attestation obligatoire, confinement strict avec une heure pour sortir par jour, fermeture des lieux qui favorisent les liens sociaux et la culture, vous voyez un peu ce qui ressemble à un rêve: celui des flics.

Le bouclage du pays est possible et apporterait des bienfaits. La santé, évidement et aussi la sécurité, le calme et un meilleur contrôle de la population.

Je ne peux pas me résigner à défendre des mesures qui renforcent le pouvoir des forces de répression et prépare un après Covid qui s'annonce désastreux.

Que prépare le gouvernement pour la suite? Est-ce que les mesures prises depuis un an seront à nouveau employées dans un autre contexte que la Covid?

Je suis favorable à lever quand c'est possible la chape de plomb. Réunions syndicales, manifestations malgré les mesures sanitaires. Ne pas se résigner à cette ambiance nauséabonde qui favorise l'arrivée de l'extrême-droite.