bulletin BUSCANDO LA KALLE n°1

Mis a jour : le mercredi 7 avril 2021 à 13:21

Mot-clefs: / prisons centres de rétention

Lieux:



Éditorial du bulletin d'information et d'agitation pour la grève de la faim des prisonnier-e-s subversifs/ves, anarchistes et de la révolte « BUSCANDO LA KALLE » n°1



Le 22 mars 2021, une grève de la faim a commencé, menée par Marcelo, Joaquín et Juan dans la Prison de Haute Sécurité , Francisco dans la section de sécurité maximale, Pablo, José, Tomas et Gonzalo dans la taule/entreprise Santiago 1 et Mónica dans la prison de San Miguel.

Cette mobilisation est inédite dans son étendue et sa diversité, dans laquelle confluent des compagnon-ne-s provenant de différentes expériences et réalités, en se coordonnant dans l'action pour faire avancer la lutte anti-carcérale et anti-autoritaire. Son ampleur a pour objectif principal d'abroger les dernières modifications du Décret de Loi 321, qui régule la "liberté conditionnelle", et ainsi d'exiger la libération immédiate de Marcelo Villarroel, en plus de dénoncer la prison préventive comme méthode punitive. Marcelo pouvait prétendre à "liberté conditionnelle" en octobre 2019, mais à cause des modifications la date pour qu'il puisse y postuler est désormais fixée à 2036 ou 2040.

Ce petit bulletin sera une contribution et un recueil auquel nous ajouterons du matériel divers comme des entrevues et d'autres initiatives qui surgiront. Nous souhaitons maintenir la périodicité de sortie de ce bulletin tous les 10 jours tant que les compagnon-ne-s poursuivront cette mobilisation.

Nous continuons à appeler à l'agitation, à la mobilisation et au débordement de la solidarité.

Pour l'abrogation des dernières modifications du D.L 321!

Pour la liberté immédiate du compagnon Marcelo Villarroel!

Pour la fin de la prison préventive comme punition!

Qui sont les compagnon-ne-s mobilisé-e-s ?

Prison de Haute Sécurité :

Marcelo Villarroel: arrêté en mars 2008 en Argentine, il est transféré dans les prisons chiliennes en décembre 2009. Condamné à 14 ans de prison pour l'Affaire du braquage de la banque Security, il doit encore purger des peines des années 90 édictées par le parquet militaire.

Joaquín García: arrêté en novembre 2015, accusé de l'attaque explosive manquée contre le commissariat n°12. Il est condamné à 13 ans de prison.

Juan Flores: arrêté en septembre 2014, condamné à 23 ans de prison pour l'attaque explosive dans le centre commercial Subcentro et le métro los Dominicos.

Juan Aliste: en prison depuis juillet 2010, condamné à 42 ans pour l'affaire du braquage de la banque Security,. Il ne participe pas à la grève de la faim uniquement pour des rasions médicales, mais il adhère complètement aux motifs et aux formes de la mobilisation.

Prison de San Miguel

Mónica Caballero: arrêtée en juillet 2020, accusée de placement d'engins explosifs, encore en attente de procès

Section de Sécurité Maximale

Francisco Solar: arrêté en juillet 2020, accusé d'envoi et de placement d'engins explosifs, encore en attente de procès.

Prison/Entreprise Santiago 1

Pablo Bahamondes Ortiz: arrêté en septembre 2018 juste avant des protestations pour le 11 septembre, inculpé sous le coup de la loi de contrôle des armes et attaque explosive. Encore en prison préventive dans l'attente de son procès.

José Duran Sanhueza: arrêté le 15 octobre 2020 au cours de la révolte, accusé d'association

illicite, jets d'objets contondants et tir injustifié contre le sous-commissariat de Peñalolén.

Tomas González: arrêté le 26 décembre 2019 dans le contexte de la révolte. Accusé sous le coup de la loi de contrôle des armes pour jet réitéré avec une affaire en cours depuis 2018, encore en attente de procès à son encontre.

Gonzalo Farías: arrêté pendant la révolte, accusé sous la loi de contrôle des armes, jet de cocktail molotov et dégradation de bâtiment des carabiniers, encore en attente de procès

https://publicacionrefractario.wordpress.com/2021/04/05/boletin-n1-buscando-la-kalle/