Mis a jour : le mardi 6 avril 2021 à 11:56

Mot-clefs:

Lieux:



Il faut des arbres pour Notre Dame

Enfin juste une précision des Arbres pour ‘’ Votre Dame ‘’ je suis athée donc je considère que la cathédrale et son appellation ‘’ Notre ‘’ ne me concernent pas, vu que je ne crois pas à la dame.

Donc des milliers d’arbres vont être abattus pour reconstituer, la flèche, la charpente que certains puristes appellent ‘’ la forêt ‘’. Une forêt d’arbres morts. Et tout ça pour restaurer le prestige de l’église. Et de plus en nous privant d’arbres qui fixent le carbone. Bonjour la loi de 1905 de la séparation de l’église et de l’état.

C’est le fameux en même temps! Je fais une convention citoyenne sur le climat et en même temps je rase des arbres.





Le saupoudrage

Bien évidemment, le gouvernement est habile pour dissimuler l’abattage des arbres. Ils ne vont pas raser une forêt ou une portion de forêt. Non ils vont procéder à des abattages répartis sur tout le territoire. Ça se voit moins et endort les consciences et n’attire pas les caméras.





Cela ne leur a pas servi de leçon



En utilisant du bois, ils exposent la cathédrale à un nouvel incendie. Alors qu’avec une charpente métallique en acier inoxydable issu d’acier recyclé, est plus sûre et permet d’avoir un impact environnemental moindre et préserve des incendies. Vont-ils allez, même à utilisés du plomb comme précédemment et qui s’est évaporé durant l’incendie. Le plomb étant un métal nocif pour la santé, déclenchant le saturnisme. La Charpente de la cathédrale de Reims, incendiée pendant la première guerre mondiale a été elle reconstruite en béton. Bien que je me fiche pas mal de cette charpente et que je préfère les arbres. Mais reconstruire la charpente de ‘’ Votre Dame’’ en béton recyclé non?



Vont-illess replanter des arbres ?



Pour se donner bonne conscience, vont-ils/elles replanter des arbres? Je n’ai rien trouvé à ce sujet. De plus même en replantant des arbres, il faudra des décennies pour que les arbres plantés puissent avoir un bon potentiel de fixation de carbone.



Tout ce fric pour ça !



Avec le budget de la restauration de ‘’ Votre Dame ‘’, on pourrait l’utiliser à des choses plus utiles. Logements pour sans-abri, hôpitaux, lits de réanimation, etc…



Quel paradoxe pour une religion qui (comme tant d'autres) se dit proche des faibles & des démuni-es, n’est-ce pas ?



Nesthaur