Les loups gris attaquent l’association kurde de Lyon et blessent gravement 4 personnes

Nous sommes profondément indignés d’apprendre qu’une vingtaine de « loups gris » à la solde de l’islamo-fasciste turc Erdogan ont attaqué aujourd’hui, samedi 3 avril, l’association kurde de Lyon membre de notre réseau.





Les loups gris vêtus de cagoules, ainsi que de battes de baseball et d’armes blanches, ont attaqué avec la plus grande violence notre association de Lyon et passé à tabac des membres. 4 kurdes se trouvant dans l’association ont été blessés jusqu’au sang par les dangereux nervis d’Erdogan.





C’est la deuxième attaque des fascistes turcs contre les membres de la communauté kurde de Lyon en l’espace de seulement 2 semaines. Il n’est pas anodin que ces attaques violentes et organisées des loups gris à l’encontre de la communauté kurde en France interviennent à l’issue du rapprochement diplomatique turco-français.

En Europe aussi, les Kurdes sont aujourd’hui la cible des islamo-fascistes turcs. Des groupes soi-disant interdits par les différents gouvernements s’organisent ouvertement et en toute impunité pour attaquer les communautés kurde, LGBTQI et arménienne d'Europe. C’est avec les termes les plus forts que nous dénonçons l’attitude laxiste adoptée par les gouvernements à l’égard des nervis d’Erdogan.

Il est clair que, à l’instar de précédentes attaques perpétrées par les loups gris sur le sol européen, cette dernière attaque est entièrement orchestrée par les services de renseignements turcs afin de semer le chaos.



Nous alertons les organisations de la société civile sur cette menace grave qu'elles semblent ignorer et qui n’ont rien fait pour empêcher cette attaque, tout comme ils n’ont pas bougé pour prévenir l’assassinat des trois militantes kurdes en 2013 à Paris.