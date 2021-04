Montreuil (93): retour sur l’arrestation d’un compagnon suite au procès du Marbré

Mis a jour : le dimanche 4 avril 2021 à 00:37

Mot-clefs: Répression / squat logement

Lieux: montreuil



Jeudi matin, 1er avril, à 11h avait lieu au tribunal de proximité de Montreuil le procès du squat le Marbré. Le rendu de ce procès aura lieu le 1er juin.

A 9h, un flic en civil qui tentait d'être discret guettait à l'extérieur du tribunal, et à 11h c'est deux voitures de flics en civil qui se sont postées devant le tribunal, tous flics dehors. A la fin du procès, ils ont été rejoint par la BAC du 10e arrondissement de Paris et d'autres keufs, et ils sont intervenus pour interpeller un compagnon sorti du bâtiment depuis à peine dix minutes.

Une quarantaine de personne se sont interposées et ont tenté de désarrêter le compagnon, mais les flics sont parvenus, en faisant jouer de la matraque téléscopique et de la gazeuse, à le faire entrer les quatre fers en

l'air dans la voiture de la BAC du 10e. Alors que la pression était maintenue sur la bagnole, les condés ont envoyé au moins une grenade lacrymogène puis sont partis en trombe.

Le compagnon arrêté a passé l'après-midi en garde à vue au comico du 10e. Il a été relâché en soirée avec une convocation ultérieure au tribunal de grande instance.