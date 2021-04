Haggada du Chômage (fragment)

Mis a jour : le lundi 5 avril 2021 à 12:09

Mot-clefs: antifascisme

Lieux:







À bas le pain de misère que nos ancêtres ont mangé des mains des patrons.

Quiconque a faim, qu’il vienne voler avec nous !

Que tout nécessiteux vienne célébrer le chômage avec nous !

Aujourd’hui nous sommes ici, l’année prochaine nous serons ici et là de plus en plus nombreux.

L’année dernière nous étions esclaves, cette année nous serons libres.

Nous aurons brisé les chaînes de nos servitudes volontaires.



Ma nishtane

Qu’est-ce qui différencie cette nuit de toutes les autres nuits ?

Toutes les autres nuits, nous dormons épuisés par le travail.

Cette nuit, nous ferons l‘amour jusqu’à demain.

Toutes les autres nuits, nous mangeons du mauvais pain.

Cette nuit, seulement du mauvais pain volé.



Toutes les autres nuits, nous buvons du mauvais vin pour oublier.

Cette nuit, également du mauvais vin mais pour nous souvenir.

Nous souvenir ensemble des temps vains à obéir et à travailler.

Toutes les autres nuits, nous mangeons toutes sortes de légumes en provenance du labeur agricole.

Cette nuit, seulement des herbes sauvages et psychotropes.

Toutes les autres nuits, nous mangeons et buvons soit assis, soit accoudés.

Cette nuit, nous volerons.

Nous volerons en festoyant nos vies retrouvées et fleurissantes en ce début de printemps.

Nous volerons au-dessus de vos nids de coucou et de palombes.



Viens chanter rigoler danser siffler au nom du chômage !



Vive la liberté !