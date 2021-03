[Nantes & St-Naz] Rassemblements contre l'expulsion du Carnet

Mis a jour : le mardi 23 mars 2021 à 10:33

Mot-clefs: Ecologie / actions directes squat logement

Des dizaines de camions sont sur la ZAD du Carnet, l'expulsion est en cours.

Là-bas ou sur Nantes, organisons-nous pour soutenir les habitant.es de la zad et dénoncer l'expulsion.L'Etat veut reprendre le controle de cette zone libre, mais la zad a bloqué les travaux, ouvert plein de reflexions et tissée plein de liens, ce n'est pas en brulant nos cabanes qu'ils la détruiront.

Soyons soudé.es, nombreux.ses, et tjs attentif.ves à chacun chacun.es quoi qu'il arrive pour défendre cette zone de vie libre et sauvage qui doit le rester.

RDV mardi à la préfecture de loire-atlantique à midi, soyons un maximum C'EST NOUS QU'ON VOUS EXPULSE, à leur lancer paillettes contre leurs pelleteuses, à défendre le Carnet jusqu'au bout, avec ses habitant.e.s humaines et non humaines! Plus nous serons nombreuses à les ralentir, plus nous leur coûteront cher et plus les ZADs pourront fleurir ici et ailleurs.

Nous sommes interlopes libres, sauvages, et révolté.es !

Nous sommes la loire qui se défend !